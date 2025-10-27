„Sind auf gutem Weg“ – Peißenberg entwickelt sich zum Favoritenschreck

Das kann man langsam nicht mehr nur Befreiungsschläge nennen, was den Fußballern des TSV Peißenberg gerade gelingt. Nun sind sie auch noch Favoritenschreck. In Wolfratshausen gelang ihnen ein höchst überraschender Auswärtserfolg, 1:0 (0:0) bei der DJK Waldram, bislang Tabellendritter der Kreisliga 1. Aber was heißt schon Überraschung? Die Kicker von Fritz Stögbauer finden gerade zu ihrem Selbst. „Durch den großen Umbruch haben wir gewusst, dass es eine Zeit dauert. Die Mannschaft hat sich finden müssen“, erklärt der Coach. Nun, nach dem dritten Sieg im vierten Spiel kann man schön langsam feststellen: Die Peißenberger haben sich gefunden. „Langsam sind wir auf einem guten Weg“, sagt Stögbauer.

Gegen Waldram erkannte man ziemlich gut, wie der TSV Fußball spielen will. Der Fokus richtet sich auf die Abwehr. Erst recht gegen einen so starken Gegner wie die DJK, die ihre Stärken im Tempospiel hat. Genau das war der Schlüssel: Peißenberg überließ den Hausherren bereitwillig den Ball und beraubte sie damit ihrer schärfsten Waffe. „Ziel war, den Gegner unruhig zu machen“, so der TSV-Coach. Das gelang blendend, weil Waldram nach Lösungen rang, was es mit dem Ball anstellen sollte. Gefährliche Passwege stellten die Gäste geschickt zu, erzwangen damit lange Bälle, auf die sie vorbereitet waren.