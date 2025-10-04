 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligabericht
Läuft für den FC-DJK Simbach! Die Truppe von Chefcoach Reichl holt einen Punkt beim Tabellenzweiten Ergolding.
Läuft für den FC-DJK Simbach! Die Truppe von Chefcoach Reichl holt einen Punkt beim Tabellenzweiten Ergolding. – Foto: Charly Becherer

»Sind auf einem sehr guten Weg«: Simbach ärgert Ergolding

Plattling deklassiert Walkertshofen +++ Kelheim sichert sich einen Punkt +++ Ergolding mit Last-Minute Treffer +++ Pfarrkirchen dreht Partie gegen Straubing +++ Langquaid siegt gegen Neufraunhofen

13.Spieltag der Bezirksliga West am Samstagnachmittag: Plattling und Langquaid konnten deutliche Siege feiern, während sich Straubing gegen Pfarrkirchen geschlagen geben musste. Ergolding und Simbach trennten sich mit einem Unentschieden, auch Kelheim holte einen Zähler.

Heute, 15:00 Uhr
FC Ergolding
FC ErgoldingErgolding
FC-DJK Simbach
FC-DJK SimbachFC Simbach
2
2
Abpfiff

Matthias Reichl (Trainer FC-DJK Simbach): „Großes Kompliment an meine Mannschaft, die heute über 90 Minuten taktisch genau das umgesetzt hat, was wir uns vorgenommen hatten. Dass wir uns aufgrund des späten Ausgleichs über zwei verlorene Punkte beim Tabellenzweiten auch ein wenig ärgern zeigt, dass wir auf einem sehr guten Weg sind.“


Heute, 16:00 Uhr
FSV VfB Straubing
FSV VfB StraubingStraubing
TuS 1860 Pfarrkirchen
TuS 1860 PfarrkirchenPfarrkirchen
1
2
Abpfiff

Pavel Panafidin (Spielertrainer FSV VfB Straubing): „Pfarrkirchen hat den Sieg heute verdient. Wir wussten, dass sie über Konter gefährlich sind und genau so sind die Tore gefallen. Ballbesitz alleine hilft nicht, wenn wir keine klaren Ideen nach vorne entwickeln. Oft suchen wir nicht den direkten Abschluss, spielen zu viele Haken und der Gegner ist dann wieder da. Daran müssen wir unbedingt arbeiten, sonst machen wir uns selbst das Leben schwer.“

Thomas Gabler (Sportlicher Leiter FSV VfB Straubing): „Die Gäste haben verdient gewonnen. Wir wussten, dass wir es mit einerMannschaft zu tun bekommen, welche tief steht und auf Konter lauert. Leider konnten wir den Abwehrriegel nicht knacken, auch weil die Gäste mehr investierten.“


Heute, 14:00 Uhr
SpVgg Plattling
SpVgg PlattlingPlattling
FC Walkertshofen
FC WalkertshofenWalkertshof.
6
1
Abpfiff

Johannes Wittenzellner (Spielertrainer SpVgg Plattling): „Es war ein absolut verdienter Sieg für uns. Vor allem in der ersten Halbzeit hatten wir das Spiel durch klare Spielideen und gute Passstaffeln unter Kontrolle. Wir haben sehenswerte Tore herausgespielt und waren nach ein paar Anfangsfehlschüssen in der Chancenverwertung sehr konsequent – etwas, das uns in den letzten Spielen gefehlt hatte. Der Gegner hatte keine wirklich nennenswerten Torschüsse. Zur Pause führten wir bereits 4:0 und konnten direkt nach Wiederanpfiff auf 5:0 erhöhen. Das hat dem Spiel natürlich die Energie genommen, sodass wir im weiteren Verlauf weniger Torschüsse hatten.“

Heute, 15:00 Uhr
ATSV 1871 Kelheim
ATSV 1871 KelheimATSV Kelheim
ASCK Simbach/Inn
ASCK Simbach/InnSimbach
2
2
Abpfiff

Kevin Grobauer (Trainer ASCK Simbach): „Auswärts 2:2 gegen Kelheim zu spielen, ist für uns ein sehr gutes Ergebnis. In der zweiten Halbzeit waren wir nicht mehr so präsent und haben hauptsächlich defensiv agiert. Daher war es fast absehbar, dass wir noch ein Gegentor kassieren würden. Insgesamt haben wir das Spiel lange offen gehalten und sind mit dem Punkt am Ende absolut zufrieden.“


Heute, 16:00 Uhr
TSV Langquaid
TSV LangquaidLangquaid
SV Neufraunhofen
SV NeufraunhofenNeufraunhof.
4
1

Daniel Beerschneider (TSV Langquaid): „Die ersten 25 Minuten sind die Naufraunhofener sehr offensiv und mutig aufgetreten, was uns zunächst unter Druck gesetzt hat. Nach dem Ausgleich zum 1:1 haben wir uns jedoch nicht beirren lassen. Wir haben konsequent weitergespielt, mit schönen Ballstaffetten und Passkombinationen unsere Chancen herausgespielt und waren sehr präsent auf dem Platz. Mit dem 2:1 konnten wir das Spiel dann komplett auf unsere Seite ziehen. Abgesehen von wenigen Aktionen hatte Neufraunhofem keine wirklich gefährlichen Situationen mehr.“

Leah HauzenbergerAutor