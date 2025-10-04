»Sind auf einem sehr guten Weg«: Simbach ärgert Ergolding

Matthias Reichl (Trainer FC-DJK Simbach): „Großes Kompliment an meine Mannschaft, die heute über 90 Minuten taktisch genau das umgesetzt hat, was wir uns vorgenommen hatten. Dass wir uns aufgrund des späten Ausgleichs über zwei verlorene Punkte beim Tabellenzweiten auch ein wenig ärgern zeigt, dass wir auf einem sehr guten Weg sind.“

Pavel Panafidin (Spielertrainer FSV VfB Straubing): „Pfarrkirchen hat den Sieg heute verdient. Wir wussten, dass sie über Konter gefährlich sind und genau so sind die Tore gefallen. Ballbesitz alleine hilft nicht, wenn wir keine klaren Ideen nach vorne entwickeln. Oft suchen wir nicht den direkten Abschluss, spielen zu viele Haken und der Gegner ist dann wieder da. Daran müssen wir unbedingt arbeiten, sonst machen wir uns selbst das Leben schwer.“

Thomas Gabler (Sportlicher Leiter FSV VfB Straubing): „Die Gäste haben verdient gewonnen. Wir wussten, dass wir es mit einerMannschaft zu tun bekommen, welche tief steht und auf Konter lauert. Leider konnten wir den Abwehrriegel nicht knacken, auch weil die Gäste mehr investierten.“