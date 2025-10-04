»Sind auf einem sehr guten Weg«: Simbach ärgert Ergolding

13.Spieltag der Bezirksliga West am Samstagnachmittag: Plattling und Langquaid konnten deutliche Siege feiern, während sich Straubing gegen Pfarrkirchen geschlagen geben musste. Ergolding und Simbach trennten sich mit einem Unentschieden, auch Kelheim holte einen Zähler.
Matthias Reichl (Trainer FC-DJK Simbach): „Großes Kompliment an meine Mannschaft, die heute über 90 Minuten taktisch genau das umgesetzt hat, was wir uns vorgenommen hatten. Dass wir uns aufgrund des späten Ausgleichs über zwei verlorene Punkte beim Tabellenzweiten auch ein wenig ärgern zeigt, dass wir auf einem sehr guten Weg sind.“
Pavel Panafidin (Spielertrainer FSV VfB Straubing): „Pfarrkirchen hat den Sieg heute verdient. Wir wussten, dass sie über Konter gefährlich sind und genau so sind die Tore gefallen. Ballbesitz alleine hilft nicht, wenn wir keine klaren Ideen nach vorne entwickeln. Oft suchen wir nicht den direkten Abschluss, spielen zu viele Haken und der Gegner ist dann wieder da. Daran müssen wir unbedingt arbeiten, sonst machen wir uns selbst das Leben schwer.“
Thomas Gabler (Sportlicher Leiter FSV VfB Straubing): „Die Gäste haben verdient gewonnen. Wir wussten, dass wir es mit einerMannschaft zu tun bekommen, welche tief steht und auf Konter lauert. Leider konnten wir den Abwehrriegel nicht knacken, auch weil die Gäste mehr investierten.“
Johannes Wittenzellner (Spielertrainer SpVgg Plattling): „Es war ein absolut verdienter Sieg für uns. Vor allem in der ersten Halbzeit hatten wir das Spiel durch klare Spielideen und gute Passstaffeln unter Kontrolle. Wir haben sehenswerte Tore herausgespielt und waren nach ein paar Anfangsfehlschüssen in der Chancenverwertung sehr konsequent – etwas, das uns in den letzten Spielen gefehlt hatte. Der Gegner hatte keine wirklich nennenswerten Torschüsse. Zur Pause führten wir bereits 4:0 und konnten direkt nach Wiederanpfiff auf 5:0 erhöhen. Das hat dem Spiel natürlich die Energie genommen, sodass wir im weiteren Verlauf weniger Torschüsse hatten.“
Kevin Grobauer (Trainer ASCK Simbach): „Auswärts 2:2 gegen Kelheim zu spielen, ist für uns ein sehr gutes Ergebnis. In der zweiten Halbzeit waren wir nicht mehr so präsent und haben hauptsächlich defensiv agiert. Daher war es fast absehbar, dass wir noch ein Gegentor kassieren würden. Insgesamt haben wir das Spiel lange offen gehalten und sind mit dem Punkt am Ende absolut zufrieden.“
Daniel Beerschneider (TSV Langquaid): „Die ersten 25 Minuten sind die Naufraunhofener sehr offensiv und mutig aufgetreten, was uns zunächst unter Druck gesetzt hat. Nach dem Ausgleich zum 1:1 haben wir uns jedoch nicht beirren lassen. Wir haben konsequent weitergespielt, mit schönen Ballstaffetten und Passkombinationen unsere Chancen herausgespielt und waren sehr präsent auf dem Platz. Mit dem 2:1 konnten wir das Spiel dann komplett auf unsere Seite ziehen. Abgesehen von wenigen Aktionen hatte Neufraunhofem keine wirklich gefährlichen Situationen mehr.“