„Sind auf einem guten Weg" – Heimstetten wieder nur Remis

Vor allem in der ersten Halbzeit waren die Heimstettener dominierend und machten vieles richtig. Lukas Riglewski, die traditionelle Torgarantie des Vereins, brachte dann auch den SVH in Führung. Ärgerlich war nur, dass die Chancen für einen deutlicheren Vorsprung nicht genutzt werden und man sich vier Minuten nach dem 1:0 den Ausgleich fing. Kurz darauf fehlte bei einer der stets gefährlichen Standardsituationen des SV Heimstetten nicht viel zur neuerlichen Führung. Das Remis nach 45 Minuten war schmerzhaft.

Und schon wieder Unentschieden. Von der Reise zum TSV Kottern nahm der SV Heimstetten ein 2:2 (1:1) mit nach Hause und das war nun schon das vierte Remis im fünften Saisonspiel. Und irgendwie ging das so auch in Ordnung.

Nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt. Körperlich starke Kotterener gewannen die Zweikämpfe und holten sich ein Übergewicht. Das Heimteam zeigte Präsenz, aber das Fußballspiel blieb unberechenbar. In einer Phase, in der Kotterns Führung in der Luft lag, brachte Luka Arslan den Gast erneut in Führung. Heimstetten hatte die Gastgeber eiskalt ausgekontert.

In der Folgezeit hatten die Gäste auch die Chance, um mit dem 3:1 den Sack zuzumachen. Aber es kam anders, mit einem Handelfmeter, den Achim Speiser in der Nachspielzeit verwandelte. Der so knapp verpasste erste Saisonsieg tat natürlich weh, aber über die 90 Minuten ging das Ergebnis so in Ordnung.

Zwei späte Platzverweise nehmen keinen Einfluss mehr

Die letzten 20 Minuten wurde die Partie noch einmal richtig hektisch. Nach dem Foulelfmeter brachte der Schiedsrichter dann noch einmal Farbe ins Spiel. Thomas Bauer sah in der 96. Minute für ein Foul die Gelbrote Karte und sein meckernder Gegenspieler durfte dann gleich mitgehen. Auf das Spiel hatten die Platzverweise aber keine Auswirkung mehr.

Und Heimstettens Trainerin Sarah Romert bewahrte auch nach diesem Fast-Sieg die Ruhe: „Die sehe das große Ganze und da sind wir auf einem guten Weg.“ In Kottern beispielsweise musste man mit Vitus Vochatzer einen zentralen Spieler ersetzen und darüber hinaus haben die Heimstettener einige Langzeitverletzte. „Die Jungs haben das super gemacht“, lobte die Trainerin. Deshalb machte sie sich auch nicht verrückt, weil man immer noch auf den ersten Dreier der Runde wartet.