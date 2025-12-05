"Sind auf dem richtigen Weg": RW Deuten verlängert mit Trainerteam

Deutens Sportlicher Leiter Mathias Deckers erklärt: "Wir freuen uns sehr, die Zusammenarbeit mit Lukas, Kevin und Marvin fortzusetzen. Die Vertragsverlängerungen sind ein klares Zeichen des Vertrauens sowie ein wichtiger Schritt für die Stabilität und Kontinuität im sportlichen Bereich. Die vergangenen Wochen und Monate haben gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind – diesen Weg wollen wir gemeinsam fortsetzen. Die Verlängerungen sind aber nicht nur ein sportliches Signal, sondern auch Ausdruck einer gemeinsamen Philosophie und super Zusammenarbeit im Verein."

Große-Puppendahl und Lehmann waren im Sommer gemeinsam vom Münsterländer Bezirksligisten Westfalia Osterwick an den Bahndamm gewechselt und hatten dort Mike Ratkowski und Jan Pohlmann beerbt. Auf Anhieb führten Große-Puppendahl und Lehmann die Rot-Weißen zur Dorstener Stadtmeisterschaft, doch in der Liga kam Deuten zu Beginn, auch durch Personalprobleme ausgelöst, ins Straucheln. Acht Pflichtspiele am Stück konnten zwischenzeitlich nicht mehr gewonnen werden, doch mittlerweile hat sich Rot-Weiß wieder gefangen und hat von den letzten zehn Pflichtspielen nur eins verloren. Nach dem 5:1-Sieg bei Schlusslicht SG Bockum-Hövel überwintert Deuten auf Tabellenplatz fünf, fünf Zähler hinter Spitzenreiter Lüner SV.

Lukas Große-Puppendahl, der ab Sommer 2026 genauso wie sein Assistent Lehmann in seine zweite Saison am Bahndamm gehen wird, sagt: "Als Trainerteam freuen wir uns über das Vertrauen in unsere Arbeit und darauf, gemeinsam mit dem Verein, seinem außergewöhnlichen Umfeld und natürlich der Mannschaft weiter anzupacken. Die Jungs sind charakterlich herausragend und entwickeln sich sportlich kontinuierlich weiter. Wir sind mittlerweile auf einem guten Weg, wissen aber auch, dass noch reichlich Potenzial vorhanden ist – und genau das wollen wir in der Rückrunde und dann auch darüber hinaus weiter ausschöpfen." Kevin Lehmann ergänzt, dass er sich im Verein und im Umfeld "absolut wohl fühle". "Das Vertrauen, das mir hier entgegengebracht wird, weiß ich sehr zu schätzen. Die Zusammenarbeit im Trainerteam mit Lukas und Marvin verläuft äußerst konstruktiv und auf einem hohen fachlichen Niveau. Gemeinsam möchten wir die positive Entwicklung der Mannschaft weiter vorantreiben", so der 36-Jährige.

Marvin Radüchel steht bereits seit 2019 in Diensten der Deutener. Bis 2023 stand er noch selbst im Rot-Weiß-Gehäuse, danach wechselte er in den Trainerstab unter Chefcoach Marcus Behnert. "Ich freue mich, dass der Verein frühzeitig auf mich zugekommen ist, um den Vertrag zu verlängern. Das zeugt immer von hoher Wertschätzung. Des Weiteren ist die Zusammenarbeit mit Lukas und Kevin herausragend, da beide fachlich wie menschlich sehr gut nach Deuten passen!", so Radüchel.