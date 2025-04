Sind alle Träume geplatzt?

Michael Eder (Teammanager, Ruderting): "Nach der nicht zufriedenstellenden Leistung in Würzburg haben wir am Montag beim Pokalspiel gegen Wacker wieder unser wahres Gesicht gezeigt, nur die Tore haben gefehlt. Diese wollen wir nun am Sonntag in Ingolstadt nachholen und umgehend wieder in die Erfolgsspur abbiegen."

Personal: Anne Schwerdt, Selina Zieringer, Emily Hobelsberger und Luisa Weinhändler fallen aus.

Morgen, 15:00 Uhr SV Frauenbiburg Frauenbiburg Würzburger Kickers Würzburger Kickers 15:00 PUSH