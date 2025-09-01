Sinan Tekerci verlässt die Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers und Sinan Tekerci haben sich auf eine einvernehmliche Auflösung des noch laufenden Vertrags geeinigt.
Der Offensivspieler kam 2023 zu den Stuttgarter Kickers und hatte zuvor bereits in der Jugend der Blauen gespielt. Insgesamt bestritt er 50 Pflichtspiele (5 Tore) für die 1. Mannschaft der Kickers.
Wir danken Sinan für seinen Einsatz im Trikot der Blauen und wünschen ihm für seine private wie sportliche Zukunft viel Erfolg und alles Gute!
+++
So sehen die nächsten Spiele in der Regionalliga Südwest aus:
6. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:00 Uhr Kickers Offenbach - FC 08 Homburg
Fr., 05.09.25 19:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - SGV Freiberg
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - SV Stuttgarter Kickers
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - SG Sonnenhof Großaspach
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - Bayern Alzenau
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr Bahlinger SC - SV Sandhausen
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr TSG Balingen - FSV Frankfurt
So., 07.09.25 14:00 Uhr SC Freiburg II - TSV Schott Mainz
7. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - Kickers Offenbach
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr SV Sandhausen - TSG Balingen
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr SGV Freiberg - Bahlinger SC
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr SV Stuttgarter Kickers - SC Freiburg II
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr FC 08 Homburg - TSV Steinbach Haiger
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - FC-Astoria Walldorf
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr TSV Schott Mainz - KSV Hessen Kassel
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr Bayern Alzenau - FSV Mainz 05 II
So., 14.09.25 14:00 Uhr FSV Frankfurt - SV Eintracht Trier 05
8. Spieltag
Fr., 19.09.25 19:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - SG Sonnenhof Großaspach
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr Kickers Offenbach - SGV Freiberg
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr SC Freiburg II - SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - SV Stuttgarter Kickers
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - TSV Schott Mainz
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - FC 08 Homburg
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - SV Sandhausen
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr Bahlinger SC - FSV Frankfurt
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr TSG Balingen - Bayern Alzenau