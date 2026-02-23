Sinan Kurt spricht bei Arnd Zeigler über sein Bild in den Medien Am Sonntag gab es bei "Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs" nicht nur Sinan Kurt im Interview zu sehen, sondern auch Ausschnitte aus dem Bezirksligaspiel seines MSV Düsseldorf gegen die SG Benrath-Hassels. von Sascha Köppen · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Sinan Kurt war Teil eines Berichts in "Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs". – Foto: Screenshot

Seit Arnd Zeigler vor 18 Jahren mit seiner "wunderbaren Welt des Fußballs" im WDR Fernsehen auf Sendung gegangen ist, hat er, das kann man durchaus so sagen, die Berichterstattung über das schönste Spiel der Welt maßgeblich verändert und beeinflusst. Gerne stattet die Redaktion des Bremers auch Fußballern einen Besuch ab, die einmal im großen Fußball mitgewirkt haben. Am Sonntag stand ein Spieler im Mittelpunkt, der bei Zeiglers Debüt-Sendung gerade einmal elf Jahre alt war.

Sinan Kurt spielte in der Jugend für Borussia Mönchengladbach, wechselte dann früh zum FC Bayern München, wo ihm der Durchbruch aber ebenso versagt blieb wie bei Hertha BSC und einigen weiteren Stationen. Im Sommer wechselte er dann von der Holzheimer SG zum MSV Düsseldorf, und dort hat er nun offenbar sein Glück gefunden. Er überzeugt wieder mit starken Leistungen, ist fit und lässt immer wieder seine fußballerischen Fähigkeiten aufblitzen. Sinan Kurt: "Du kannst freier aufspielen" Im Gespräch mit Zeiglers Redakteur Andreas Kramer offenbarte er einige interessante Einblicke. "Für mich war Fußball schon immer alles. Erst war es mein Hobby in der Jugend, und später wurde es dann zu meinem Beruf. Es macht mir einfach unheimlich viel Spaß. Egal, ob ich in der Bezirksliga spiele, in der Kreisliga, oder ob ich in der Bundesliga gespielt habe", erklärt Kurt, und schildert auch, warum der Spaß für ihn nun wieder "pur" ist: "Du hast nicht mehr dieses Rampenlicht, diesen großen Druck. Du kannst freier aufspielen. Im Profifußball hast Du den Leistungsdruck, da musst du jeden Tag funktionieren. Ich bin ganz froh, dass das jetzt Vergangenheit ist und ich damit nichts mehr zu tun habe."