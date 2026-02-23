Sinan Kurt spricht bei Arnd Zeigler über sein Bild in den Medien

Seit Arnd Zeigler vor 18 Jahren mit seiner "wunderbaren Welt des Fußballs" im WDR Fernsehen auf Sendung gegangen ist, hat er, das kann man durchaus so sagen, die Berichterstattung über das schönste Spiel der Welt maßgeblich verändert und beeinflusst. Gerne stattet die Redaktion des Bremers auch Fußballern einen Besuch ab, die einmal im großen Fußball mitgewirkt haben. Am Sonntag stand ein Spieler im Mittelpunkt, der bei Zeiglers Debüt-Sendung gerade einmal elf Jahre alt war.
Sinan Kurt spielte in der Jugend für Borussia Mönchengladbach, wechselte dann früh zum FC Bayern München, wo ihm der Durchbruch aber ebenso versagt blieb wie bei Hertha BSC und einigen weiteren Stationen. Im Sommer wechselte er dann von der Holzheimer SG zum MSV Düsseldorf, und dort hat er nun offenbar sein Glück gefunden. Er überzeugt wieder mit starken Leistungen, ist fit und lässt immer wieder seine fußballerischen Fähigkeiten aufblitzen.
Im Gespräch mit Zeiglers Redakteur Andreas Kramer offenbarte er einige interessante Einblicke. "Für mich war Fußball schon immer alles. Erst war es mein Hobby in der Jugend, und später wurde es dann zu meinem Beruf. Es macht mir einfach unheimlich viel Spaß. Egal, ob ich in der Bezirksliga spiele, in der Kreisliga, oder ob ich in der Bundesliga gespielt habe", erklärt Kurt, und schildert auch, warum der Spaß für ihn nun wieder "pur" ist: "Du hast nicht mehr dieses Rampenlicht, diesen großen Druck. Du kannst freier aufspielen. Im Profifußball hast Du den Leistungsdruck, da musst du jeden Tag funktionieren. Ich bin ganz froh, dass das jetzt Vergangenheit ist und ich damit nichts mehr zu tun habe."
Der Druck hatte auch andere Nebeneffekte, die er kritisch sieht. "Ich hatte schon so das Gefühl, dass die Medien eher ein schlechtes Licht auf mich geworfen haben", erklärt er da etwa, weil natürlich spätestens in dem Moment, in dem man sich für einen Wechsel zum FC Bayern entscheidet, jeder noch so kleine, wenn auch nur vermeintliche Fehltritt auf die Goldwaage gelegt wird. "Das hat eigentlich gar nichts damit zu tun, wie ich bin und wer ich bin. Meine Freunde und die Familie wissen das." In Düsseldorf spielt er nun nicht zuletzt mit Aram Abdelkarim zusammen, mit dem er bereits in Holzheim zusammen spielte und unbedingt weiter spielen wollte. Auch der 31-jährige, dessen Laufbahn wir bei FuPa über viele Jahre begleitet haben, verfügt über Erafhrung aus der Regionalliga West - wo sich beim SV Straelen die Wege von Kurt und Abdelkarim ebenfalls bereits kreuzten.
Wie immer lohnt es sich natürlich, die gesamte Zeigler-Folge vom Sonntag anzuschauen. Wer jedoch nur den Bericht zu Sinan Kurt sehen will, in dem es auch Szenen vom 3:2-Erfolg des MSV Düsseldorf gegen die SG Benrath-Hassels vom Samstag gibt, der sollte bei Minute 20 einsteigen.