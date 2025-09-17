Sinan Kurt führt den MSV Düsseldorf auf Platz zwei

Bezirksliga Niederrhein 1: Der MSV Düsseldorf gewinnt dank einer guten Leistung von Sinan Kurt bei der SVG Neuss-Weissenberg.
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
Der MSV Düsseldorf setzte sich beim SVG Neuss-Weissenberg mit 3:1 durch und legte dabei früh den Grundstein zum Sieg. In der 13. Minute brachte Carlos Penan die Gäste in Führung, nur eine Viertelstunde später erhöhte Wiren Bhaskar nach einem weiteren schnellen Angriff auf 2:0. Ex-Profi Sinan Kurt, der beide Treffer auflegte, konnte nach der Pause für die Vorentscheidung sorgen (55.), doch die SVG gab sich nicht auf und kam durch Paul Winkelmann in der 60. Minute immerhin nochmal heran. In der Folge versuchten die Gastgeber, Druck aufzubauen, doch die Defensive der Düsseldorfer hielt stand. So blieb es nach 90 Minuten beim 1:3 aus Sicht der Neusser. Der MSV springt nach dem vorgezogenen Spiel auf Platz zwei.
SVG Neuss-Weissenberg – MSV Düsseldorf 1:3
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Tom Nilgen, Melwin Sikinger, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff (65. Dennis Brune), Paul Winkelmann, Fynn Kaemmerling, Ichiura Taisei (80. Ben Luca Schmidt), Ranael-Baringa Ishimine (65. Antonio Primorac), Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Heinrich Fafenrot - Trainer: Yetkin Durkaya - Trainer: Dirk Schneider
MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz, Jannik Stevens (86. Ryota Nakaoka), Edward Osei-Nikansah, Aram Abdelkarim, Drilon Istrefi, Aleksandar Pranjes (74. Anas El Morabiti), Said Harouz (89. Majid Abdalla), Carlos Penan (74. Tom Voss), Sinan Kurt - Trainer: Goran Tomic - Trainer: Frank Junius
Schiedsrichter: Mathäus Kobylanski (Willich) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Carlos Penan (13.), 0:2 Wiren Bhaskar (28.), 0:3 Sinan Kurt (55.), 1:3 Paul Winkelmann (60.)
7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 28.09.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - VdS 1920 Nievenheim
So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - ASV Mettmann
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Uedesheim - Rhenania Hochdahl
So., 28.09.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - SVG Neuss-Weissenberg
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Hösel - Lohausener SV
So., 28.09.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - DJK Sparta Bilk
So., 28.09.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - TV Kalkum-Wittlaer
8. Spieltag
Do., 02.10.25 20:00 Uhr VdS 1920 Nievenheim - CfR Links Düsseldorf
So., 05.10.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TSV Eller 04
So., 05.10.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - DSC 99 Düsseldorf
So., 05.10.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - MSV Düsseldorf
So., 05.10.25 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Ratingen 04/19 U23 II
So., 05.10.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - SV Hösel
So., 05.10.25 15:30 Uhr Lohausener SV - SV Uedesheim
So., 05.10.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TSV Meerbusch II
So., 05.10.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - TSV Bayer Dormagen