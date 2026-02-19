Sinan Kaya verlängert beim FSV Bretzenheim Coach bleibt auch in der kommenden Runde beim Team aus der B-Klasse von Matthias Münch/FSV · Heute, 12:54 Uhr · 0 Leser

Sinan Kaya bleibt Trainer beim FSV Bretzenheim. – Foto: Timo Babic, Matthias Münc

Folgende Vereinsnachricht hat unsere Redaktion vom FSV Bretzenheim erreicht.

Der FSV Bretzenheim setzt weiter auf Kontinuität an der Seitenlinie: Trainer Sinan Kaya hat seinen Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert und bleibt dem Verein damit auch in der Saison 2026/27 erhalten. „Ich bin von unserem Weg absolut überzeugt“, erklärt Kaya seine Entscheidung. „Wir haben hier gemeinsam etwas aufgebaut, das noch lange nicht abgeschlossen ist. Ich musste nicht lange überlegen. Wenn man sich wohlfühlt, Wertschätzung spürt und auch sportlich überzeugt ist, dann ist der richtige Zeitpunkt für eine Verlängerung genau jetzt.“

Auch die Gespräche mit dem Sportlichen Leiter Matthias Münch verliefen durchweg positiv. „Sehr offen und vertrauensvoll“, beschreibt Kaya den Austausch. „Wir verstehen uns fachlich wie menschlich sehr gut, sprechen dieselbe Sprache und haben klare gemeinsame Vorstellungen von der sportlichen Entwicklung. Es waren keine komplizierten Verhandlungen, sondern konstruktive Gespräche über die nächsten Schritte.“ Ausschlaggebend für seine Entscheidung war neben der sportlichen Perspektive vor allem das Umfeld. „Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zur Mannschaft und arbeite unglaublich gerne mit den Jungs zusammen. Man spürt jeden Tag den Willen, sich weiterzuentwickeln. Das, was wir hier aufgebaut haben, hat Substanz – aber wir sind noch nicht am Ziel. Wir haben große Ambitionen und wollen diesen Weg konsequent gemeinsam weitergehen.“