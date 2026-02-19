Sinan Kaya verlängert beim FSV Bretzenheim

Folgende Vereinsnachricht hat unsere Redaktion vom FSV Bretzenheim erreicht.
Der FSV Bretzenheim setzt weiter auf Kontinuität an der Seitenlinie: Trainer Sinan Kaya hat seinen Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert und bleibt dem Verein damit auch in der Saison 2026/27 erhalten.
„Ich bin von unserem Weg absolut überzeugt“, erklärt Kaya seine Entscheidung. „Wir haben hier gemeinsam etwas aufgebaut, das noch lange nicht abgeschlossen ist. Ich musste nicht lange überlegen. Wenn man sich wohlfühlt, Wertschätzung spürt und auch sportlich überzeugt ist, dann ist der richtige Zeitpunkt für eine Verlängerung genau jetzt.“
Auch die Gespräche mit dem Sportlichen Leiter Matthias Münch verliefen durchweg positiv. „Sehr offen und vertrauensvoll“, beschreibt Kaya den Austausch. „Wir verstehen uns fachlich wie menschlich sehr gut, sprechen dieselbe Sprache und haben klare gemeinsame Vorstellungen von der sportlichen Entwicklung. Es waren keine komplizierten Verhandlungen, sondern konstruktive Gespräche über die nächsten Schritte.“
Ausschlaggebend für seine Entscheidung war neben der sportlichen Perspektive vor allem das Umfeld. „Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zur Mannschaft und arbeite unglaublich gerne mit den Jungs zusammen. Man spürt jeden Tag den Willen, sich weiterzuentwickeln. Das, was wir hier aufgebaut haben, hat Substanz – aber wir sind noch nicht am Ziel. Wir haben große Ambitionen und wollen diesen Weg konsequent gemeinsam weitergehen.“
Seit mittlerweile vier Jahren ist Sinan Kaya Teil des Vereins – eine Zeit, in der nicht nur sportlich viel gewachsen ist. „Auch das Miteinander im Verein, die Zusammenarbeit mit dem Vorstand und dem Sportlichen Leiter sowie der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft bedeuten mir sehr viel. Ich fühle mich hier unglaublich wohl. Besonders stolz bin ich auf die hervorragende Entwicklung unserer Spieler, vor allem unserer Jugendspieler. Woche für Woche sieht man, wie viel Potenzial in diesem Verein steckt.“
Das Ziel für die laufende Saison ist klar formuliert: „Wir wollen den nächsten großen Schritt machen und mit unserem Potenzial den Aufstieg schaffen. Dafür werden wir weiterhin hart arbeiten, als Team auftreten und alles für unseren Verein geben. Danke an alle Verantwortlichen, Spieler und Unterstützer für das Vertrauen. Ich freue mich auf die kommenden Aufgaben – auf eine erfolgreiche Zukunft beim FSV Bretzenheim!“
Auch Sportlicher Leiter Matthias Münch zeigt sich sehr zufrieden mit der frühzeitigen Verlängerung: „Ich bin mit Sinans Arbeit, seinen Aufgabenbereichen und vor allem mit der sportlichen Umsetzung absolut zufrieden. Die Entwicklung der Mannschaft und insbesondere unserer jungen Spieler spricht für sich. Sinan lebt unsere Philosophie und setzt unsere Vorstellungen konsequent um. Genau deshalb war es mir wichtig, frühzeitig Planungssicherheit zu schaffen und den gemeinsamen Weg fortzusetzen. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit.“