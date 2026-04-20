Sinan Ince verlängert beim SV Brake

– Foto: Danny Drozlik

Der SV Brake kann auch in der kommenden Saison auf Sinan Ince setzen. Wie der Verein via Instagram bekanntgab, bleibt der erfahrene Mittelfeldspieler dem Team erhalten. Das gab der Verein via Instagram bekannt..

„Sinan ist, mit einem kurzen Intermezzo außerhalb von Brake, bereits seit Jahren Teil des Vereins und gehört mittlerweile zu den erfahrensten Akteuren im Team“, heißt es in der Mitteilung. Auch sportlich bleibt seine Rolle zentral: „Als Mittelfeldstratege wird er weiterhin das Spiel im Zentrum lenken, Tempo kontrollieren und wichtige Impulse setzen.“

Ince spielte zwischenzeitlich von 2022-2024 für Nordenham und stieg dort in die Bezirksliga auf. Seit der Saison 24/25 ist Ince wieder für Brake aktiv und stieg in der ersten Saison seit der Rückkehr direkt in die Landesliga auf. Dort absolvierte er in der laufenden Saison 16 Partien, kam jedoch 14 Mal nur von der Bank.