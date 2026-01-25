Sinabov und Zouaidi verlassen den FC Ismaning – Neuzugang aus Augsburg

Zwei Spieler haben den FC Ismaning und Trainer Muriqi im Winter verlassen. – Foto: Sven Leifer

Der FC Ismaning verliert zwei Spieler im Winter, Alekzandar Sinabov und Adam Zouaidi haben um die Freigabe gebeten.

Die Vorbereitung für die zweite Saisonhälfte der Fußball-Bayernliga hat der FC Ismaning mit dem Ziel gestartet, am Ende fünf Vereine in der Tabelle hinter sich zu lassen. Damit wäre der Klassenerhalt ohne Relegation geschafft. Der Kader startete die Vorbereitung mit kleineren Veränderungen und einem mageren 3:2 (0:1) gegen den Landesliga-Abstiegskandidaten FC Wacker München. In der Winterpause haben den FC Ismaning zwei Spieler verlassen mit Alekzandar Sinabov und Adam Zouaidi. Stürmer Sinabov hatte in der vergangenen Saison mit 19 Spielen (fünf Tore) einen großen Anteil an dem Klassenerhalt der Ismaninger. Diese Runde hatte er lange mit gesundheitlichen Problemen zu tun und steht aktuell bei fünf Einsätzen mit zwei Toren. Sinabov bat den FC Ismaning in der Winterpause um die Auflösung des Vertrags und verlässt den FC Ismaning nun mit unbekanntem Ziel.

Auch der aus der eigenen Jugend gekommene Adam Zouaidi hat den Verein im Winter um die Freigabe gebeten. Er verlässt den Club nach 44 Bayernliga-Einsätzen (fünf Tore) in zweieinhalb Spielzeiten. Diese Saison wurde der Mittelfeldspieler noch kein einziges Mal von Beginn an aufgestellt und zehnmal eingewechselt. Trainer Jacky Muriqi sieht das als das Maximum des Machbaren an: „Für mehr Einsatzzeit müsste die Leistung besser sein.“ Zouaidi hat Ismaning nun mit unbekanntem Ziel verlassen. Dem gegenüber steht mit Dogukan Mumcu von Liga-Kontrahent Türkspor Augsburg ein Neuzugang. Den Mittelfeldspieler wollten die Ismaninger eigentlich schon im letzten Sommer verpflichten. Knapper 3:2-Sieg im ersten Testspiel Am ersten Testspielwochenende hat der FC Ismaning gleich zwei Partien vereinbart, damit jeder Spieler des Kaders 90 Minuten bekommt. Im ersten Match duellierte man sich mit dem abstiegsbedrohten Landesligisten FC Wacker München, und da vermied Ismaning mit dem 3:2 (0:1) nur knapp eine Niederlage. Mit späten Toren drehten Agon Bashota (88.) und Altin Maxhuni (90.) die Partie, nachdem zuvor Kevin Kozica das zwischenzeitliche 1:1 (55.) erzielt hatte.