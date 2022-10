Sinabov trifft doppelt - TSV Dorfen verliert trotz Führung gegen TSV Buchbach II Gäste verstärkt durch erste Mannschaft

Mit Kapitän Andreas Hartl und dem verletzten Torjäger Gerhard Thalmaier fehlten den Isenstädtern zwei Leistungsträger, was sich am Ende auf das Spiel auswirkte. Zudem hatten die Gäste sechs Akteure in ihrem Aufgebot, die dem Regionalligakader zuzuordnen waren. Trotzdem tat sich in den ersten 20 Minuten recht wenig. Torraumszenen blieben Mangelware. Dafür sahen die 280 Zuschauer immer wieder Nickligkeiten, die keinen richtigen Spielfluss zustande kommen ließen.

Dann tauchten die Dorfener gefährlich vor dem Buchbacher Gehäuse auf. Nach einem Eckball von Bastian Rechl köpfte Daniel Roppert Richtung Tor, Keeper Felix Seemann konnte aber mit Mühe zur Ecke klären (22.). Eine kuriose Szene führte zur Führung der Gastgeber. Alexander Spitzer wollte den Ball an der Strafraumgrenze aus der Gefahrenzone befördern. Dabei traf er aber den heranstürmenden Alex Heilmeier. Von dessen Körper trudelte der Ball über den herausgeeilten Seemann hinweg in die Buchbacher Maschen (25.).

Alekzandar Sinabov dreht die Partie

Das wollte sich die Regionalliga-Reserve nicht bieten lassen. Sie wurde spielbestimmender, wirkte auch spritziger. Ein Kopfball von Alekzandar Sinabov aus zehn Meter strich knapp am Pfosten vorbei (35.). So blieb es bis zur Pause bei der glücklichen Führung.