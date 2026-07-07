SIMPLICICAR wird neuer Premium-Partner der AS Monaco

– Foto: AS Monaco

SIMPLICICAR, das sich innerhalb weniger Jahre zu einer führenden Größe in seiner Branche entwickelt hat, schließt sich dem Club aus dem Fürstentum als Premium-Partner für die kommende Saison an. Die 2011 gegründete Marke, die heute über mehr als 120 Verkaufsstellen in Frankreich (einschließlich der Überseegebiete) sowie in Belgien verfügt, vereinfacht den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen für Privatpersonen. Dabei setzt sie auf das Konzept der Fahrzeugvermittlung und die Expertise lokaler Teams. Das Logo von SIMPLICICAR wird bei den Spielen der Ligue 1 auf der Rückseite der Spielhosen der Profimannschaft zu sehen sein.

Thiago Scuro, CEO der AS Monaco: „Wir freuen uns sehr, SIMPLICICAR in der Partnerfamilie der AS Monaco willkommen zu heißen. Die von SIMPLICICAR vertretenen Werte – hohe Standards, Sorgfalt, Beratung und Wissenstransfer – decken sich voll und ganz mit unserer DNA. Wir freuen uns darauf, diese spannende Zusammenarbeit zu beginnen!“

Yoni Dayan, Gründer von SIMPLICICAR: „Es erfüllt mich mit großem Stolz, den Namen SIMPLICICAR auf den Trikots der AS Monaco zu sehen. Vom ersten Tag an wurde ich von einer Leidenschaft angetrieben – der für das Automobil –, die den eigentlichen Grund für die Existenz von SIMPLICICAR darstellt. Mit dieser Partnerschaft tritt eine zweite Leidenschaft in den Vordergrund: die für den Fußball und diesen traditionsreichen Club. Unsere Farben gemeinsam mit denen der AS Monaco zu präsentieren, verbindet zwei außergewöhnliche Welten, die dieselben Werte teilen: Leistung, Engagement und Leidenschaft.“