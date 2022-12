Nord-Bezirksligist SV Etzenricht (links) – hier ein Bild aus vergangenen Tagen – ist wie üblich mit von der Partie beim Auerbacher Budenzauber. – Foto: Klaus Trenz

„Simpl Hallen Masters“ in Auerbach mit hochkarätigem Teilnehmerfeld Es ist lange her, seit zuletzt um den Hallencup des SV 08 Auerbach in der Helmut-Ott-Halle gespielt wurde – Am 8. Januar ist die Zeit des Wartens für die Hallenfußballfreaks vorbei

Neben dem Hallenturnier des Fußball-Bayernligisten SpVgg SV Weiden ist seit vielen Jahren auch das Hallenspektakel des SV 08 Auerbach das zweite Highlight der Hallenfußball-Saison im Kreis Amberg/Weiden. Nach coronabedingt zwei Jahren Zwangspause können sich die Fans des Indoor-Soccer eine Woche nach dem Jahreswechsel nun auch wieder auf Hallenfußball auf hohem Niveau in Auerbach freuen. Unter dem Motto „Fußball total“ steigt am Sonntag, 8. Januar 2023 in der Helmut-Ott-Halle das „Simpl Hallen Masters“, das wie gewohnt mit einem hochkarätigen Teilnehmerfeld aufwartet.

Wie auch in Weiden hatte sich in Auerbach der alte Namensgeber während der pandemiebedingten Pause zurückgezogen, so dass man in Reihen der „Macher“ beim Sportverein einen neuen Namen für das Turnier suchte. Fündig wurde man nun in der Gastronomie beim Auerbacher „Simpl Cafe Restaurant Bar“, welches als neuer Namensgeber für den Budenzauber Anfang des neuen Jahres fungiert.



Hallenspektakel das gesamte Wochenende



Betrieb auf dem Parkett ist in Auerbach übrigens schon das gesamte Wochenende, beginnend ab dem Feiertag Hl. Drei Könige. Denn da starten der Ladies-Indoor-Soccer Cup, ein Turnier der U13 und der Frauenmannschaften. Am Samstag schließen sich dann Turniere der U11 und der U17 an. Als Höhepunkt fällt am Sonntag um 13.30 Uhr der Startschuss zum Auerbacher Hallen-Cup.



Nach der so genannten „Opening Ceremony“ mit Vorstellung der Mannschaften wird um 14 Uhr das Eröffnungsmatch angepfiffen – dabei kreuzt Gastgeber SV 08 Auerbach pikanterweise mit dem ehemaligen Verein seines Spielertrainers Mario Zitzmann, der DJK Ammerthal, die Klingen. Dieser wünscht sich insgeheim, das erste und letzte Spiel des Turniers (Endspiel) gegen den Bayernligisten zu bestreiten. Das Finale soll schließlich gegen 19.25 Uhr über die Bühne gehen. Gespielt wird mit Rundum-Bande im klassischen Hallenfußball. Karten gibt es an der Tageskasse. Hier geht's zum kompletten Spielplan (einfach klicken)!









Teilnehmerfeld lässt Hallenfußballfans mit der Zunge schnalzen



Wie schon in den Jahren vor der Coronapause ist es dem Organisationsteam um Vorsitzenden Uwe Ditz gelungen, ein äußerst attraktives Teilnehmerfeld auf die Beine zu stellen. Zugesagt haben Mannschaften, die man ohne Weiteres als fußballerische Schwergewichte im Amateurfußball unserer Region bezeichnen darf.



Die inzwischen ausgetragene Gruppenauslosung brachte folgende Einteilung: In Gruppe A treffen die Nord-Bayernligisten DJK Ammerthal und ATSV Erlangen auf den FSV Erlangen-Bruck (Landesliga Nordost) und den Gastgeber SV 08 Auerbach (Bezirksliga Nord). In der Gruppe B buhlen die DJK Gebenbach und die SpVgg SV Weiden (beide Bayernliga Nord) sowie der SV Fortuna Regensburg (Landesliga Mitte) und der SV Etzenricht aus der Bezirksliga Nord um den Einzug in die Halbfinals. Die Bezirkshauptstädter sind Titelverteidiger, in einem spektakulären und spannenden Endspiel hatte sich die Truppe von Coach Helmut Zeiml bei der letzten Auflage des Turniers 2020 gegen den Veranstalter aus Auerbach letztlich im Siebenmeterschießen durchgesetzt.



In Auerbach ist die Vorfreude auf das hochkarätig besetzte Turnier groß. Hochmotiviert wäre seine Truppe und würde sich gut auf das Turnier vorbereiten. so der Auerbacher Coach Mario Zitzmann nach der Gruppenauslosung für ein Spektakel, das seine Anziehungskraft sicher nicht verfehlen wird.