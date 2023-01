Simpl Hallen Masters in Auerbach bietet „Fußball total“ Nach dem Ziegler-Cup in Weiden wartet auf die Hallenfußballfans am 8. Januar das nächste Highlight

Es ist wieder so weit: Nach zwei Jahren Pause gibt es nun wieder den beliebten Budenzauber in der Auerbacher Sporthalle. Unter dem neuen Label „Simpl Hallen Masters“ gehen acht Mannschaften an den Start, darunter vier Bayernliga-Teams. Das Turnier findet am 8. Januar statt und wird im klassischen Hallen-Fußball-Modus gespielt. In einer Pressemittteilung gibt Veranstalter SV 08 Auerbach eine Woche vor dem sicher seine Anziehungskraft nicht verfehlenden Event noch einmal die wichtigsten Infos bekannt:

Als wäre es gestern gewesen, erinnern sich gerade die Auerbacher Fußballfans an das letzte Turnier im Jahr 2020: Als Kreisligist stürnte der gastgebende SV 08 Auerbach bis ins Endspiel, wo man in einem dramatischem Neunmeter-Schießen dem Sieger Fortuna Regensburg unterlag. Das tosende Publikum feierte einen tollen Fußballtag. Den soll es nun wieder geben: Das Simpl Hallen Masters präsentiert acht hochkarätige Teams aus Franken und der Oberpfalz. Das Publikum darf sich auf „Fußball total“ freuen, wie das Motto des Turniers lautet.

In der Gruppe A treffen der SV 08 Auerbach, die DJK Ammerthal, der ATSV Erlangen und der FSV Erlangen-Bruck aufeinander. Der SV 08 Auerbach hat seit dem letzten Turnier eine bewegte Zeit hinter sich: Zwei Kreispokalsiege, den Aufstieg in die Bezirksliga und eine beachtliche Halbserie in der Bezirksliga. Trotzdem bleibt man in Auerbach bescheiden: „Wir versuchen die Großen zu ärgern, so gut es geht und wollen unseren Zuschauern guten Fußball zeigen,“ so die Maxime von der Trainer Mario Zitzmann. Dieser darf sich gleich im Eröffnungsspiel auf den Verein freuen, mit dem er beim letzten Mal Auerbach aufgelaufen ist, nämlich die DJK Ammerthal aus der Bayernliga. Die Oberpfälzer nehmen seit Jahren regelmäßig teil, konnten das Turnier schon einmal gewinnen (2009), nun wäre also mal wieder an der Zeit. Dabei wird es sehr stark darauf ankommen, wen aus der Riege der Top-Spieler Trainer Jürgen Schmid mitnimmt. Zwischendrin führte man sogar einmal die Bayernliga an, jetzt überwintert die DJK auf Platz 7.

Ein weiterer Bayernligist, der ATSV Erlangen, kommt zum vierten Mal nach Auerbach. Die beste Platzierung, nämlich Dritter, datiert aus dem Jahr 2019. Nach einem größeren personellen Umbruch erlebten die Mittelfranken einen schwierigen Saisonstart inklusive eines Trainerwechsels. Danach konnte man sich stabilisieren und belegt aktuell Platz 6. Das Team um die Torjäger Lucas Markert (früher SpVgg Unterhaching) und Patrick Görtler hat etwas gut zu machen, denn beim letzten Turnierauftritt wurde man nur Siebter.

Mit dem FSV Erlangen-Bruck kehrt nach längerer Pause der Rekordsieger nach Auerbach zurück. Vier Mal haben die Brucker den Auerbacher Pokal schon in die Höhe stemmen dürfen. In der Landesliga Nordost belegt der FSV den fünften Tabellenplatz. Noch im Oktober gab es Turbulenzen mit dem Abgang zweier Leistungsträger (Graine, List), dennoch zeigte sich Kapitän Philip Messingschlager zuversichtlich. Der Verein setzt auf junge Spieler, die er in der eigenen Jugend ausgebildet hat. Die “jungen Wilden“ sollen vorrangig diejenigen sein, die in Auerbach auflaufen. Wie gut die beiden Erlanger Teams drauf sind, wird man nach dem 6. Januar wissen, wenn dort das Dreikönigsturnier vorüber ist.

In der Gruppe B geht die derzeitige Nummer 1 im Spielkreis Amberg/Weiden an den Start, die DJK Gebenbach. Das Team des Trainerduos Kai Hempel und Markus Kipry mit den Auerbacher Brüdern Jonas und Christoph Lindner überwintert auf dem ersten Tabellenplatz in der Bayernliga Nord. Während der jüngere Christoph es binnen kurzer Zeit zum Stammtorwart brachte, darf man den älteren Jonas als einen der Anker im Mittelfeld bezeichnen. Nach seinem USA-Stipendium zeigt sich Jonas Lindner stärker denn je, immer wieder überzeugt er mit bärenstarken Auftritten. Die Stärke der DJK liegt aber nicht nur in den starken Individualisten, sondern vor allem im leidenschaftliche Teamgeist. Auf diese Leidenschaft darf man sich auch beim Simpl Hallen Masters freuen.

Der zweite Bayernligist ist die SpVgg SV Weiden. Derzeit auf Platz 17 rangierend, hat man sich die Rückkehr in die Bayernliga wohl leichter vorgestellt. Nach dem sich nach dem Aufstieg verabschiedenden Andreas Scheler hat nun auch Rüdiger Fuhrmann sein Amt zur Verfügung gestellt. Nun soll es Michael Riester richten, der als Spieler mehrfach schon in Auerbach am Start war. Trotz der misslichen Lage auf dem grünen Geläuf, auf Auerbacher Parkett haben es die Wasserwerker schon oft weit gebracht.

Die Landesliga Mitte ist die Heimat des SV Fortuna Regensburg. Seit 2012 führt Trainer-Urgestein Helmut Zeiml die Geschicke der Domstädter, die nahezu jedes Jahr zu den Favoriten in der Liga zählen. Doch der Aufstieg ist ihnen bislang noch nicht gelungen. Die Mannschaft um die Morina-Brüder verfügt über eine gute Mischung aus Erfahrung und Jugend und hofft, diese Saison endlich den Sprung nach oben zu schaffen. Doch nun geht es erst einmal an die Titelverteidigung in Auerbach. Dort hofft man einmal mehr, den Regensburger „Zauberfußball“ zu sehen. Denn die Fortuna spielt nicht nur einen erfolgreichen, sondern auch – gerade in der Halle – sehenswerten Fußball.