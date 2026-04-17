Simonwald/Obersimonswald will Negativlauf durchbrechen

Manuel Dick, bei der SG Simonswald/Obersimonswald Cotrainer von Daniel Trenkle, will in die Erfolgsspur zurückfinden. – Foto: Verein

Die Ergebnisse in der Rückrunde fallen für die SG Simonswald/Obersimonswald bisher etwas mau aus. Trotz eines Nachholspiels in der Hinterhand wird der Abstand zu Rang zwei kaum aufzuholen sein; aktuell beträgt er elf Punkte. Der Bezirkspokalfinalist setzt alles daran, die Negativserie zu beenden, erläutert Cotrainer Manuel Dick im Spieltagtipp.

Herr Dick, nach fünf Spielen ohne Sieg ist der Abstand zum zweiten Platz für die SG Simonswald/Obersimonswald auf elf Punkte angewachsen. Ihre Mannschaft hat zwar noch ein Nachholspiel in petto, aber auch im Falle eines Sieges bleibt der Rückstand beträchtlich. Gilt nun alle Konzentration dem Bezirkspokalfinale, oder sehen Sie und Cheftrainer Daniel Trenkle auch in der Liga noch eine Chance?

Manuel Dick: In erster Linie geht es darum, den kleinen Negativlauf zu durchbrechen. Und dann geht es darum, unsere Spieler wieder in Form zu bringen. Einige unserer Spieler sind verletzt oder gerade aus Verletzungen zurückgekommen. Wir können derzeit nur über die Trainingseinheiten und dann auch die Spiele versuchen, die Spieler in Form zu bekommen, damit wir dann wieder die entsprechend positiven Ergebnisse holen. Wir wollen wieder konkurrenzfähig werden – auf die Tabelle sehen wir zurzeit tatsächlich weniger.