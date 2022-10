Simonswald/Obersimonswald mit starker Reaktion Neue Defensivstärke der SG Prechtal/Oberprechtal +++ SF Eintracht Freiburg mit geglückter Pokal-Generalprobe

Ein magisches Haarband?

Die Geschichte hatte etwas Magisches und passte in die Zeit von Hallowe’en: In der Pause der Partie zwischen den SF Eintracht Freiburg und Aufsteiger Gundelfingen/Wildtal lieh sich SFE-Stürmer Jakob Berkhli von zwei weiblichen Fans ein Haarband; zuvor hatte er versucht, seine Haarpracht mit einem Schuhband zu zähmen. Mit dem geliehen – vielleicht magischen? – Utensil avancierte er zum Matchwinner, denn er erzielte in Halbzeit zwei beide Treffer zum 2:0-Heimsieg. Beim 2:0 profitierte er von einem Missgeschick von Gästetorwart Oliver Niegot, der beim Abwurf einen Mitspieler traf. Den Abpraller verwertete Berkhli zum 2:0. „Da haben wir das Spielglück auf unserer Seite gehabt“, sagte Trainer Wolf Haller. Dessen Taktik, den Gegner „früh und im Sprint anzulaufen“, ging letztlich auf. „Es war ein bisschen wild und ging hin und her“, beschrieb er eine intensive Partie, in der die Gundelfinger immer wieder mit der großzügigen Linie von Referee Oliver Heidenreich haderten. Haller hofft auf einen Schub für die kommenden Aufgaben in der Liga. Gundelfingen/Wildtal kann sich indes bereits am Dienstag (Allerheiligen) revanchieren: Dann treffen beide Mannschaften am gleichen Ort im Bezirkspokal-Viertelfinale aufeinander.

Jörg Klausmann: „Anderes Gesicht gezeigt“

Erleichterung bei der SG Simonswald/Obersimonswald: Eine Woche nach der 0:2-Niederlage beim Aufsteiger Reute konnte die Mannschaft im Topspiel gegen Bad Krozingen den Hebel umlegen und gewann nach einem Pausenrückstand noch mit 2:1. „Das war ganz schön wichtig“, sagte Trainer Jörg Klausmann. „Mit zwei Niederlagen in Folge wäre man leicht ins Grübeln gekommen. So konnten wir uns im Spitzenfeld behaupten.“ In der ersten Halbzeit sollte seine Mannschaft, so die taktische Vorgabe, Bad Krozingen den Ball überlassen und über schnelle Gegenstöße zum Erfolg kommen. Die Rechnung ging zunächst nicht auf. „Als wir zwanzig Meter vor dem Tor den Ball hergeschenkt haben, haben wir das 0:1 kassiert“, berichtete Klausmann. Dass Unglücksrabe Max Wehrle im zweiten Durchgang zum „besten Mann auf dem Platz“ avancierte, war sinnbildlich für das Aufbäumen der Mannschaft. „Wir haben in der zweiten Halbzeit ein Riesenspiel gezeigt, sind früh draufgegangen und haben Bad Krozingen unter Druck gesetzt“, so Klausmann. „Nach dem schwachen Spiel in Reute haben wir gegen ein weiteres Spitzenteam ein anderes Gesicht gezeigt.“