Simon Symalla fällt beim MSV Duisburg wochenlang aus

"Ich habe mit dem Schiedsrichter nach dem Spiel über die Szene gesprochen. Er hat einen Kontakt wahrgenommen, diesen aber nicht als Foul gewertet. Wenn der Spieler nun aber verletzt ausgewechselt werden musste, frage ich mich, was es denn sonst war", sagte Hirsch auf der Pressekonferenz nach dem torlosen Unentschieden seiner Zebras beim VfL Osnabrück. Die Schwere der Verletzung ist nun ebenfalls bekannt. Symalla wird dem MSV mehrere Wochen fehlen. Wie der Verein mitteilt, hat sich der 20-Jährige am Sprunggelenk verletzt.

In jedem der bislang 13 absolvierten Begegnungen in der 3. Liga stand Symalla auf dem Feld, allein neunmal in der Startelf. Zwei Tore und vier Vorlagen konnte der offensive Mittelfeldspieler, der vornehmlich die Außenbahnen beackert, im laufenden Wettbewerb für sich verbuchen, weitere Einsätze und Assists dürften nun erst einmal auf sich warten lassen. In diesem Jahr stehen für die Duisburger noch sechs Ligaspiele sowie eine Paarung im Niederrheinpokal an.

Ob Symalla in diesem Zeitraum schon wieder angreifen kann oder ob eine Rückkehr ins Mannschaftstraining erst mit Beginn der Winter-Vorbereitung sinnvoll ist, wird Hirsch in enger Absprache mit dem medizinischen Personal fällen. Klar ist jedenfalls, dass sich das Lazarett der Zebras nun weiter vergrößert hat. Neben Jakob Bookjans, Dennis Borkowski und Omer Hanin ist Symalla nun der Langzeitverletzte Nummer drei.