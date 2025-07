Lukas Fischer und der TSV Bad Abbach sind mit einem Sieg und zwei Niederlagen in die Landesligasaison gestartet. – Foto: Florian Würthele

Simon Sigl: »Haben die Landesliga auf jeden Fall im Kreuz« Der TSV Bad Abbach hofft auf die baldige Rückkehr der verletzten Leistungsträger

Unter Wert geschlagen wurde der TSV Bad Abbach am Wochenende. Die 0:3-Auswärtsniederlage in der Landesliga Mitte beim letztjährigen Vizemeister SC Luhe-Wildenau klang höher als das Spiel an sich verlief. Zu Beginn jeder Halbzeit war der TSV dem Torerfolg nahe. Diese Phasen überstand der Gastgeber unbeschadet – und entpuppte sich schlussendlich als deutlich effektiver. Ganz ähnlich lief es für den Aufsteiger aus dem Landkreis Kelheim bereits am ersten Spieltag, bei der 0:3-Heimniederlage gegen Passau.

Zusammen mit dem 3:1-Sieg bei Mitaufsteiger SV Etzenricht, liegen nach drei Spielen drei Zähler auf dem Abbacher Punktekonto. Nach dem Spiel in Oberwildenau stärkte TSV-Trainer Simon Sigl seiner Mannschaft den Rücken: „Wir denken, dass wir von der Qualität her einen sehr guten Kader haben, der es auf jeden Fall im Kreuz hat, diese Liga zu spielen. Deswegen sind wir – abgesehen von der Torhüterposition – nicht auf dem Transfermarkt aktiv geworfen. Wir haben Vertrauen in die Mannschaft.“ Das Fehlen zentraler Spieler – neben Tormann und Kapitän Fabian Fuchs sowie Mittelstürmer Max Legler musste Abwehrchef Lukas Zeitler ersetzt werden – „tut natürlich bei einer jüngeren Mannschaft wie unserer vielleicht noch etwas mehr weh. Es fehlte eine zentrale Achse, die schwer aufzufangen ist.“ Sigl sagte aber auch: „Ab dem Spielbeginn hat man das fast gar nicht gesehen. Das zeigt, dass wir auch in der Breite Qualität haben, wenngleich der Kader jung ist.“



Was die ersten Saisonspiele aber auch gezeigt haben: Die junge Truppe des TSV Bad Abbach agiert noch zu fehleranfällig, vielleicht auch etwas zu naiv. Freilich: Die meisten Spieler im Kader machen gerade ihre allerersten Gehversuche in der Landesliga. Von einem Lernprozess spricht der neue Coach: „Wir versuchen daran zu arbeiten, es vermehrt über die Kommunikation aufzufangen. Hier müssen wir aber noch mehr tun. Auch das erste Gegentor gegen Luhe-Wildenau bei einem Standard war eine Sache von Kommunikation. Das ist vielleicht dem jungen Alter der Mannschaft geschuldet. Das müssen wir lernen. Die Qualität haben die Jungs auf jeden Fall“, beteuerte Simon Sigl.









Sigls Trainervorgänger und jetziger Sportlicher Leiter des TSV, Sepp Schuderer, schnitt ebenfalls kurz das Fehlen wichtiger Führungsspieler an: „Wir werden keine Mannschaft sein, die jammert. Wir haben einen breiten Kader und sind bewusst mit der Einstellung in die Saison gegangen, dass wir mit diesen vielen jungen Spielern über eine ganze Saison einen Lernprozess haben. Ein Prozess, wo sich viele Spieler erstmal akklimatisieren müssen.“



Über den Saisonstart fand der 68-Jährige, der dem SC Luhe-Wildenau ein Lob für dessen Infrastruktur machte („das hat mit Landesliga fast nichts mehr zu tun“), folgende Worte: „Wir haben momentan (noch) nicht das Glück, das ein Aufsteiger eigentlich hat. Das hatten wir auch im ersten Spiel gegen Passau nicht, welches wir ebenfalls nicht unbedingt 0:3 verlieren müssen. Zudem bekommen wir momentan meines Erachtens viel zu viele Gegentore. Die Abwehr war eigentlich unser Steckenpferd. Aber wir werden auch da wieder mit Präsenz auf dem Platz aufwarten, da diesmal einfach auch der ein oder andere Spieler gefehlt hat.“



Zur bisherigen Fehleranfälligkeit des Teams meint Schuderer: „Fußball ist ein Fehlersport. Da müssen wir einfach viel lernen und daran arbeiten. Wir wissen, wo wir herkommen und wo wir stehen.“ Er selbst habe „nach wie vor den Hunger, dass ich lerne“. Dies erwartet er erst recht von seinem jungen Nachfolger Simon Sigl, über den Schuderer folgendes sagt: „Wir haben einen jungen Trainer gebraucht, der die jungen Spieler führen kann und mit ihnen umgehen kann. Da haben wir mit Simon den absolut Richtigen erwischt. Er weiß was er sagt, hat einen eminenten Ehrgeiz und Willen. Was auch ganz wichtig ist: dass er ehrlich ist, dass er Arbeit abliefert und selbst vorangeht.“



Für kommenden Freitag hofft Bad Abbach auf die ersten Heim-Punkte in der Landesliga. Die Aufgabe könnte jedoch kniffliger kaum sein. Zu Gast auf der Freizeitinsel ist Schuderers persönlicher Meisterfavorit SpVgg Landshut.