Allgemeines
Simon Schulze leitet als Cheftrainer den Neustart des FV Schutterwald.
Simon Schulze leitet als Cheftrainer den Neustart des FV Schutterwald. – Foto: Wolfgang Künstle

Simon Schulze strukturiert den FV Schutterwald neu

Neue Spieler hat Schulze bereits gefunden.

Fußball-Landesligist FV Schutterwald wird sich neu aufstellen: Der bisherige Co-Trainer Simon Schulze tritt die Nachfolge von Manuel Vollmer an. Neue Spieler hat Schulze bereits gefunden.

Fußball-Landesligist FV Schutterwald hat die Weichen für die Zukunft gestellt. Der bisherige Co-Trainer Simon Schulze wird fortan die Rolle des Cheftrainers übernehmen und damit die Nachfolge von Manuel Vollmer antreten, der im November sein Amt wegen Perspektiv- und Erfolglosigkeit abgegeben hat. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Wolfgang Künstle (BZ)Autor