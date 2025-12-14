Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Simon Schulze leitet als Cheftrainer den Neustart des FV Schutterwald. – Foto: Wolfgang Künstle
Simon Schulze strukturiert den FV Schutterwald neu
Fußball-Landesligist FV Schutterwald wird sich neu aufstellen: Der bisherige Co-Trainer Simon Schulze tritt die Nachfolge von Manuel Vollmer an. Neue Spieler hat Schulze bereits gefunden.
Fußball-Landesligist FV Schutterwald hat die Weichen für die Zukunft gestellt. Der bisherige Co-Trainer Simon Schulze wird fortan die Rolle des Cheftrainers übernehmen und damit die Nachfolge von Manuel Vollmer antreten, der im November sein Amt wegen Perspektiv- und Erfolglosigkeit abgegeben hat. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.