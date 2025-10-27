Simon Schmid erzielt gegen Unterammergau 100. Tor für den SV Münsing

Ein gewisses Maß an Erleichterung war Martin Grelics anzumerken, nachdem seine Münsinger Fußballer mit dem 2:0-Erfolg über den WSV Unterammergau endlich wieder ein Spiel mit voller Punktzahl beendete. „Das Ergebnis ist gut, das war wichtig“, sagte der Coach.

Das Spiel nahm insgesamt einen erwartbaren Verlauf: Unterammergau war sehr darauf bedacht den eigenen Kasten sauber zu halten, der SVM sah sich also immer wieder einem tiefen Abwehrblock gegenüber. „Wir haben uns in der ersten Halbzeit nur leider nicht belohnt. Trotz deutlicher Dominanz“, haderte Grelics mit dem torlosen Pausenstand.

Michael Geiger nach einem Solo durch den kompakten Abwehrverbund und Lukas Manhart, der aus spitzem Winkel den Außenpfosten traf, hätten für die Führung sorgen können. Stattdessen musste man dann sogar noch froh sein, dass der ansonsten eher beschäftigungslose Tobias Werner im Tor bei einem Konter einmal stark parierte. Grelics bekannte: „Da haben wir Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten. Unterammergau war natürlich nur auf Konter aus.“ Und hätte damit fast alles auf den Kopf gestellt.

So ging es dann auch nach der Pause mit dem Geduldspiel für den SVM weiter, bis sich dann mal eine Lücke auftat und Lukas Hauptmann den einlaufenden Simon Pilch bediente, der alleine zum 1:0 einschob. Der Genickbruch für den Matchplan der Gäste, von ihnen kam anschließend nicht mehr viel. Auch weil Münsing nun defensiv kein Risiko mehr einging und stabil verteidigte. Das 2:0 kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit war dann mehr von Bedeutung für die Münsinger Vereins-Chronisten als für den Ausgang des Spiels: Der Abstauber per Kopf markierte das 100. Karrieretor vom eingewechselten Torjäger Simon Schmid im Trikot des SVM. (cga)