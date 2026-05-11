Simon Ried überragt gegen SV Pullach: VfL Denklingen zeigt sich bereit für die Relegation

Mann des Spiels: Simon Ried (in Weiß, rechts) war gegen Pullach an drei VfL-Treffern beteiligt. – Foto: Holger Wieland

Bei so vielen Unwägbarkeiten war es ganz angenehm, dass Simon Ried für ein wenig mehr Klarheit sorgte. Der Goalgetter des VfL, der lange verletzt ausgefallen war, kommt langsam wieder in Tritt. Gegen Pullach erzielte er zwei Treffer. Beim 2:0 verwandelte er einen an ihm selbst verursachten Foulelfmeter. Sein zweites Tor resultierte aus einem strammen Schuss ins kurze Eck.

„Das war gut fürs Selbstbewusstsein“, freute sich Christoph Schmitt über das Ergebnis. Der Trainer wertete den zweiten Sieg in Serie als „Schritt nach vorn“, der sich letztendlich auch auszahlte. Den 13. Tabellenplatz hat seine Elf nun endgültig sicher. Wer der Gegner in der Relegation sein wird, ist jedoch noch ungewiss. Zu diffus gestaltet sich die Lage in der Bezirksliga Ost.

Die Partie hatte gut begonnen. Bereits nach einer Viertelstunde brachte Lukas Greif die Gastgeber in Führung, der nach einer schönen Kombination über Hannes Rambach und Simon Ried den Ball nur noch ins leere Gehäuse einzuschieben brauchte. Pullach hatte in dieser Phase nur wenig entgegenzusetzen. Was weniger an den Gästen als am VfL lag. „Die waren schon motiviert“, attestierte Schmitt dem Gegner die richtige Einstellung. Eine Woche zuvor war seine Mannschaft beim MTV München noch auf einen Konkurrenten getroffen, der mit deutlich weniger Ehrgeiz zur Sache gegangen war.

„Es hat uns gutgetan, dass wir früh wussten, dass es in die Relegation geht“

Die 3:0-Führung zur Pause hob das Selbstvertrauen bei den Platzherren. „Das hat uns Sicherheit gegeben“, stellte der Coach fest. Pullach kam nach dem Seitenwechsel zwar noch einmal stärker auf, konnte aber nur noch das 1:3 markieren. Nach einem Freistoß war Maximilian Stapf mit dem Kopf zur Stelle. Einen weiteren Einschlag, ebenfalls nach einem ruhenden Ball, verhinderte Keeper Manuel Seifert. Aus dem Spiel heraus ließen die Denklinger jedoch keine weiteren Möglichkeiten für die Gäste zu.

„Es hat uns gutgetan, dass wir früh wussten, dass es in die Relegation geht“, wertete es der Übungsleiter als Segen, dass seine Mannschaft in den Wochen vor dem Showdown bereits die nötige Klarheit hat. Am kommenden Wochenende hat der VfL beim Tabellendritten TSV Gilching sein letztes Vorbereitungsspiel auf die Relegation. Auch da wollen die Denklinger noch einmal ein wenig Selbstvertrauen tanken.