 2026-08-03T09:43:42.777Z

Ligabericht

Simon Reiprichs kurioser Kopfballtreffer für SG Eschenburg

Teaser KOL WEST: +++ Simon Reiprich bringt Fußball-Kreisoberligist SG Eschenburg mit einem echten „Kacktor“ beim SC Münchholzhausen/Dutenhofen auf Siegkurs. Das „eindrucksvolle“ Video dazu gibt’s hier +++

von Redaktion · Heute, 11:23 Uhr · 0 Leser
Darf über einen kuriosen Treffer für seine SG Eschenburg jubeln: Simon Reiprich (M.) trifft – angeschossen vom gegnerischen Torhüter – mit dem Hinterkopf fast von der Mittellinie zum 3:1 im Kreisoberliga-Spiel beim SC Münchholzhausen/Dutenhofen. (Archivbild) © Jonathan Ortmann
Darf über einen kuriosen Treffer für seine SG Eschenburg jubeln: Simon Reiprich (M.) trifft – angeschossen vom gegnerischen Torhüter – mit dem Hinterkopf fast von der Mittellinie zum 3:1 im Kreisoberliga-Spiel beim SC Münchholzhausen/Dutenhofen. (Archivbild) © Jonathan Ortmann

Verlinkte Inhalte

KOL West
SG Eschenburg
Münchholzh/Dutenh.
Simon Reiprich
Simon Reiprich

Eschenburg/Wetzlar. Wer kennt sie nicht, die Rubrik „Kacktor des Monats“ in der Fernsehsendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ ... Jeden Sonntagabend, wenn der Ball zuvor in der Bundesliga gerollt ist, präsentiert Arnd Zeigler skurrile Treffer auf den Sportplätzen der Republik und stellt sie seinen Zuschauerinnen und Zuschauern zur Wahl. Wer am Sonntagnachmittag auf dem Kunstrasenplatz in Münchholzhausen live dabei war, dürfte Zeuge eines solch ungewöhnlichen Tores geworden sein.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.