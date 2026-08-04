Simon Reiprichs kurioser Kopfballtreffer für SG Eschenburg

Darf über einen kuriosen Treffer für seine SG Eschenburg jubeln: Simon Reiprich (M.) trifft – angeschossen vom gegnerischen Torhüter – mit dem Hinterkopf fast von der Mittellinie zum 3:1 im Kreisoberliga-Spiel beim SC Münchholzhausen/Dutenhofen. (Archivbild) © Jonathan Ortmann

Eschenburg/Wetzlar. Wer kennt sie nicht, die Rubrik „Kacktor des Monats“ in der Fernsehsendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ ... Jeden Sonntagabend, wenn der Ball zuvor in der Bundesliga gerollt ist, präsentiert Arnd Zeigler skurrile Treffer auf den Sportplätzen der Republik und stellt sie seinen Zuschauerinnen und Zuschauern zur Wahl. Wer am Sonntagnachmittag auf dem Kunstrasenplatz in Münchholzhausen live dabei war, dürfte Zeuge eines solch ungewöhnlichen Tores geworden sein.