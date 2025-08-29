Simon Pearce und Claudia Pichler am Stadionmikro bei 1860 München gegen den VfB Stuttgart II

Die Fans von 1860 München müssen sich am Samstag umstellen. Simon Pearce und Claudia Pichler werden gegen den VfB Stuttgart im Stadion einheizen.

München – Im März 2021 endete eine Ära beim TSV 1860 München – Kultstadionsprecher Stefan Schneider (63) gab nach 28 Jahren als Stimme der Löwen seinen Rücktritt bekannt. Seitdem führt sein Nachfolger Sebastian Schäch die Anhänger der Sechzger durch die Spiele am Giesinger Berg. Doch beim Heimspiel gegen den VfB Stuttgart II ( ab 14 Uhr im Live-Ticker aus dem Grünwalder Stadion ) fehlt der 48-Jährige urlaubsbedingt.

Ersetzt wird Schäch von einem prominenten Duo. Claudia Pichler (Moderatorin, Kabarettistin & Buchautorin) und Simon Pearce (Kabarettist, Schauspieler & Synchronsprecher). Beide sind bekennende Fans von 1860 München und besuchen regelmäßig die Spiele im Grünwalder Stadion.

Beim Heimspiel gegen Osnabrück blickten Pichler und Pearce Stadionsprecher Schäch über die Schulter

Beim ersten Löwenheimspiel der Saison vor drei Wochen, dem 3:1-Sieg gegen den VfL Osnabrück, hielten sich Pichler und Pearce bereits am Spielfeldrand auf. Das Duo blickten dem routinierten Schäch augenscheinlich über die Schultern, um für ihren ersten eigenen Einsatz gegen die Schwaben gerüstet zu sein.

Die 39-Jährige Pichler ist mit vielen Personen im Löwen-Umfeld bestens bekannt, führte durch zahlreiche Folgen des vereinseigenen Podcasts, hatte unter anderem 1860-Geschäftsführer Christian Werner dort zu Gast. Einer wird am Samstag im Stadion ganz genau hinhören: Stefan Schneider. Die legendäre Löwenstimme ist auch nach dem Rücktritt bei jedem Heimspiel im Stadion – mit seiner Dauerkarte in der Westkurve. (Marco Blanco Ucles)