Simon Meyer rückt in Bezirksliga-Team des SF Lechtingen auf

Talent Simon Meyer rückt in die Bezirksliga-Mannschaft auf – Foto: SF Lechtingen

Simon Meyer, Kapitän der A-Jugend, wird in der kommenden Saison das zentrale Mittelfeld der 1. Herrenmannschaft des SF Lechtingen in der Bezirksliga verstärken. Der Spieler zeichnet sich insbesondere durch seine Kopfballstärke und seine Zweikampfhärte aus und konnte bereits erste Einsatzminuten in der Bezirksliga sammeln.

In der abgelaufenen Saison führte Meyer seine A-Jugend als Spielführer und erwies sich als prägender Spieler auf der zentralen Position. Seine Erfahrungen und Führungsqualitäten sollen dem Herren-Team helfen, die Stabilität im Mittelfeld zu erhöhen. Trainer und Vereinsverantwortliche setzen darauf, dass Meyer seine bisherigen Leistungen aus der Jugend nahtlos in die Bezirksliga übertragen kann und sich langfristig als feste Größe im Kader etabliert.