Simon Marks mit Dreierpack gegen den TSV Wriedel Bezirksligist MTV Barum macht im Testspiel das halbe Dutzend voll

Am gestiegenen Samstag, 28.01.2023, fand um 13:00 Uhr ein Freundschaftsspiel auf dem Kunstrasenplatz in Munster statt, bei dem der Bezirksligist MTV Barum gegen den TSV Wriedel aus der 1. Kreisklasse Heide-Wendland Süd antrat. Das Spiel endete mit einem deutlichen 6:0-Sieg für den Favoriten. Alle Tore vielen bereits in der ersten Halbzeit.

In der 19. Minute gelang Simon Marks das erste Tor für die Barumer. Nur vier Minuten später erhöhte er mit einem weiteren Treffer auf 2:0. In der 28. Minute erzielte Daniel Maaß das 3:0 und in der 34. Minute erhöhte Dennis Ohneseit auf 4:0 für den MTV. In der 41. Minute gelang Marks sein drittes Tor des Spiels und Maaß sorgte in der 43. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages für den 6:0-Endstand.

Schiedsrichter des Spiels war Steffen Trumann.