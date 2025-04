Simon Laß schießst A/O zum Derbysieg gegen Harsefeld

Das Team um Spielertrainer Benjamin Wresch entwickelt sich langsam zu einer Heimmacht. Nachdem man in der ersten Saisonhälfte eher auswärts die Punkte sammelte, war der Erfolg über Harsefeld drei dritte Heimsieg in Folge. "Diesmal mussten wir uns aber erstmal finden. Unsere Truppe war gespickt mit Aushilfen aus anderen Mannschaften", sagte der verletzte A/O-Spieler Kevin Rase. Unter anderem spielte Jona Ahrens aus dem Bezirksligateam mit. Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen mit einigen Halbchancen auf beiden Seiten. Das Spiel war immer wieder geprägt von Zweikämpfen im Mittelfeld.

Ahlerstedt/Ottendorf wird stärker

Ohne nennenswerte Möglichkeiten ging es auch im zweiten Durchgang weiter, aber die Gastgeber kamen besser ins Spiel. "Wir kamen zwar näher Richtung Harsefelder Tor, aber Hochkarätiges war nicht dabei", so Kevin Rase weiter. Bis zur 51. Minute: Jonas Lühmann setzte sich über links stark durch und spielte den Ball scharf in die Mitte, wo er mit etwas Glück Simon Laß vor die Füße fiel, der eiskalt unten links einschob. Auch in der Folge spielte sich das Geschehen zwischen den Strafräumen ab. Harsefeld versuchte es häufig mit langen Bällen. "Unsere Innenverteidiger fingen immer wieder die Bälle ab und klärten. Somit konnten wir uns drei weitere wichtige Zähler erkämpfen, um uns ein wenig von den Abstiegsrängen abzusetzen. Am Ende ein verdienter Derbysieg", meinte Kevin Rase. Harsefeld hat jetzt bereits fünf Punkte Rückstand zum rettenden 11. Platz, aber auch noch zwei Partien mehr auf dem Programm.

Schiedsrichter: Per Felzel - Tore: 1:0 Simon Laß (51.).