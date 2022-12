Simon Klein verstärkt die Bezirksligaelf des FC Schönau Schlussmann kommt vom FV Lörrach-Brombach

In der Winterpause stößt Torwart Simon Klein zum Kader des FC Schönau. Somit kann sich die Bezirksligaelf auf der Torhüterposition noch einmal verstärken. Der 19-Jährige wechselt vom FV Lörrach-Brombach ins Wiesental, wo er in der Verbandsliga Südbaden in der Vorrunde elfmal zum Einsatz kam.

Simon Klein konnte nicht nur in der Verbandliga höherklassige Fussballerfahrung sammeln, bereits bei den A-Junioren kam er in der Oberliga Baden-Württemberg zum Einsatz. Der junge Spieler zeigte in den letzten Wochen bereits großen Einsatz bei seinem neuen Verein. So stand er nicht nur bei sämtlichen Aktivspielen bereits an der Seitenlinie, wenn er nicht selbst zur gleichen Zeit beim FVLB zwischen den Posten stand, auch bei der Jugendarbeit unterstütze er bereits tatkräftig. Der Torwart arbeitet seit letztem Jahr in Schönau und entschied sich daher für den Wechsel zum FC Schönau.

Beim FC Schönau zeigten sich alle Verantwortlichen sehr glücklich darüber, mit Simon Klein einen engagierten und starken Torhüter begrüßen zu dürfen, der in Zukunft den Bezirksligisten verstärken wird. Der junge Spieler passt somit hervorragend zur Vereinsphilosophie des FC Schönau, bei der vor allem junge Spieler gefördert und eingesetzt werden, die sich mit dem Verein und dem familiären Umfeld des Vereins identifizieren.