Simon Kampmann erzielt sein erstes Landesligator beim 1:1 des SV Dornach

Weiterhin ungeschlagen ist Landesliga-Aufsteiger SV Dornach. Gegen den ESV Freilassing war freilich mehr drin als ein Remis.

Dornach – Als Aufsteiger sorgt der SV Dornach in der Landesliga Südost weiterhin für Furore. Auch gegen den bisherigen Zweiten ESV Freilassing war Dornach über die 90 Minuten die bessere Mannschaft, weshalb sich nach dem 1:1 (1:0) die Glücksgefühle über das fünfte ungeschlagene Spiel in Serie eher in Grenzen halten.

Für das erste Highlight des Spiels sorgte Simon Kampmann, der in der 10. Minute einen Freistoß zu der frühen Führung versenkte. Für den 23-Jährigen mit der spannenden Vita (Buchbach, Pipinsried, FC Ingolstadt II bei den Herren; FC Bayern und FC Ingolstadt in der Jugend) war dies sein erstes Landesligator. Bei seinen Einsätzen in Bayern- oder Regionalliga war ihm ein solcher Jubelmoment bisher nicht vergönnt.

Diese Führung der Dornacher war ziemlich fest zementiert. Die Gastgeber arbeiteten defensiv sehr konzentriert und seriös, das 2:0 schien deutlich wahrscheinlicher als der 1:1-Ausgleich. Nach den starken Auftaktwochen ist es noch das Problem des Aufsteigers, dass er zu viele Großchancen liegen lässt und sich nicht ausreichend für den betriebenen Aufwand belohnt.

Auf der anderen Seite versuchte Freilassing, über den Kampf ins Spiel zu kommen. Im Großen und Ganzen bliebt es aber eher bei Bemühungen. Die Dornacher bewiesen einmal mehr, dass sie auch gegen die besten Mannschaften der Liga voll auf Augenhöhe mitspielen können.

In der 68. Minute schlug dann ein Weitschuss von Tim Bageritz zum Ausgleich ein. „Das war wieder so ein Tor aus dem Nichts“, ärgerte sich der Dornacher Spielertrainer Manuel Ring später. Die Serie von fünf Spielen ohne Niederlage ist schön, aber von nun drei Unentschieden in Folge ist Ring eher genervt. Das liegt daran, dass man zuletzt gegen Karlsfeld und nun gegen Freilassing die bessere Mannschaft war. Dieses 1:1 war ihm nach 90 Minuten mit viel Spielkontrolle zu wenig.

Statistischer Schlusspunkt: die Gelb-Rote Karte von Daniel Aschauer in der 74. Minute. Inklusive Nachspielzeit hatte Dornach also 20 Minuten Überzahl, aber die half nicht mehr sonderlich – Dornach konnte den einen Mann mehr auf dem Platz nicht entscheidend nutzen. Mit vier Punkten Abstand zum zweiten Platz bleiben die ungeschlagenen Dornacher Aufsteiger aber weiterhin gut im Geschäft.

SV Dornach – ESV Freilassing 1:1 (1:0). SVD: Bertic, Albers, Buck, Mrowczynski, Reiter, Wagatha (85. Hanusch), Beutler (75. Mandler), Kampmann, Partenfelder, Tauber, Aicher. Tore: 1:0 Kampmann (10.), 1:1 Bageritz (68.). Gelbrot: Aschauer (74., wiederholtes Foulspiel). Schiedsrichter: Simon Krammer (Deggenau). Zuschauer: 168.