Simon Jansen: Drei Tore, klare Meinung zur Meisterfrage von René Diebel · Gestern, 06:30 Uhr · 0 Leser

Drei Tore in einem Spiel, ein deutlicher Auswärtssieg und mitten hinein ins spannendste Meisterrennen der Kreisliga Emsland Mitte-Nord: Simon Jansen prägte den 6:2-Erfolg des SV Esterwegen beim SV Flechum am Pfingstmontag entscheidend mit. Nach seiner starken Vorstellung stellte sich der 26-jährige Angreifer den Fragen von FuPa, sprach über die Partie in Flechum und gab zudem seine Einschätzung ab, wer am Ende die Meisterschaft holen wird.

FuPa: Drei Tore in so einem Spiel, wie fühlte sich dieser Pfingstnachmittag für dich an? Simon: Drei Tore in so einem Spiel zu erzielen, ist natürlich ein besonderes Gefühl. Am wichtigsten war für mich aber, dass wir als Mannschaft die drei Punkte geholt haben. Insgesamt war es ein intensiver, aber erfolgreicher Pfingstnachmittag für uns.

FuPa: Nach 16 Minuten stand es schon 2:0 durch deine Treffer. War das euer Matchplan? Simon: Unser Matchplan war es, von Beginn an defensiv stabil zu stehen und über Konter gefährlich zu werden. Dass wir dann direkt unsere ersten beiden Chancen nutzen konnten, war natürlich der perfekte Start ins Spiel.