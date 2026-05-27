Simon Jansen: Drei Tore, klare Meinung zur Meisterfrage

Drei Tore in einem Spiel, ein deutlicher Auswärtssieg und mitten hinein ins spannendste Meisterrennen der Kreisliga Emsland Mitte-Nord: Simon Jansen prägte den 6:2-Erfolg des SV Esterwegen beim SV Flechum am Pfingstmontag entscheidend mit. Nach seiner starken Vorstellung stellte sich der 26-jährige Angreifer den Fragen von FuPa, sprach über die Partie in Flechum und gab zudem seine Einschätzung ab, wer am Ende die Meisterschaft holen wird.
FuPa: Drei Tore in so einem Spiel, wie fühlte sich dieser Pfingstnachmittag für dich an?
Simon: Drei Tore in so einem Spiel zu erzielen, ist natürlich ein besonderes Gefühl. Am wichtigsten war für mich aber, dass wir als Mannschaft die drei Punkte geholt haben. Insgesamt war es ein intensiver, aber erfolgreicher Pfingstnachmittag für uns.
FuPa: Nach 16 Minuten stand es schon 2:0 durch deine Treffer. War das euer Matchplan?
Simon: Unser Matchplan war es, von Beginn an defensiv stabil zu stehen und über Konter gefährlich zu werden. Dass wir dann direkt unsere ersten beiden Chancen nutzen konnten, war natürlich der perfekte Start ins Spiel.
FuPa: Flechum kam nochmal ran, hattest du irgendwann das Gefühl, das Spiel könnte kippen?
Simon: Nach einem Gegentor wird es immer nochmal schwierig, weil dadurch schnell wieder Spannung aufkommt. Dass wir aber kurz darauf direkt selbst wieder getroffen haben, hat uns viel Sicherheit gegeben. Deshalb hatte ich nicht wirklich das Gefühl, dass das Spiel noch kippt.
FuPa: Wem traust du am letzten Spieltag die Meisterschaft zu?
Simon: Ich denke, dass Lathen am Ende die Meisterschaft holen wird. Für mich sind sie die spielstärkste Mannschaft der Liga und haben über die Saison hinweg den konstantesten Eindruck gemacht.
FuPa: Welche Szene aus dem Spiel bleibt dir am meisten hängen?
Simon: Am meisten bleibt mir wahrscheinlich das zweite Tor in Erinnerung, weil wir diese Situation im Training gemeinsam einstudiert haben. Umso schöner war es, dass es im Spiel genauso funktioniert hat.
FuPa: Was macht Simon Jansen eigentlich gefährlicher: der Abschluss oder das Timing im Strafraum?
Simon: Ich denke, meine größte Stärke ist das Timing im Strafraum. Ich schaffe es oft, im richtigen Moment am richtigen Ort zu stehen, und genau das macht mich vor dem Tor gefährlich.