„Simon ist halt der Unterschiedsspieler“: Ried macht den Unterschied für den VfL Denklingen

Der Siegeszug des VfL Denklingen in der Bezirksliga Süd geht weiter. Im Heimspiel gegen den Nachbarn TSV Peiting feierte die Mannschaft von Coach Markus Ansorge vor 300 Zuschauern den fünften Sieg im achten Spiel nach der Winterpause.

Seit nunmehr sechs Partien ist der VfL zudem unbesiegt. „Ziel erreicht“, berichtete Ansorge nach dem 3:1 (2:1)-Heimsieg gegen seinen Heimatverein, mit dem der VfL die 40-Punkte-Marke geknackt und gleichzeitig den Klassenerhalt endgültig eingetütet hat. „Das Spiel hatte kein gutes Niveau, aber unser Sieg war über die 90 Minuten gesehen verdient“, ergänzte Ansorge nach dieser chancenarmen Partie.

„Kein Vorwurf an das Team. Der Auftritt war engagiert und nach der Pause haben wir den VfL ordentlich unter Druck gesetzt“, resümierte Peitings Trainer Thomas Fischer, dessen Elf weiter auf den Plätzen, die in die Abstiegsrelegation zwingen, festhängt. Seine Kritik ging eher in Richtung des Unparteiischen. „In der ersten Hälfte hätten wir einen Elfer bekommen können. Und die rote Karte gegen unseren Torhüter müssen wir noch besprechen“, grummelte Fischer, dessen Mannen die ersten Minuten völlig verschliefen.