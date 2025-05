Simon Hüer wechselt zum SV Holthausen Biene!

„Wir sind sehr froh nun die Verpflichtung von Simon nach vielen Gesprächen und Bemühungen bekannt geben zu können und sind davon überzeugt, dass er uns mit seiner Qualität weiterbringen wird und wir ihm die perfekten Möglichkeiten für den Einstieg in den Herrenbereich bieten können“, so die Verantwortlichen.

Der SV Holthausen Biene hat zur neuen Saison einen vielversprechenden Neuzugang verpflichtet: Der talentierte Defensivspieler Simon Hüer wechselt aus der U19 Bundesligamannschaft des SV Meppen an den Biener Busch. Der 18-jährige Hüer gilt als eines der größten emsländischen Talente auf seiner Position und bringt für sein Alter bereits viel fußballerische Erfahrung mit.

In seiner Jugend durchlief der gebürtige Osterbrocker erfolgreich sämtliche Jugendmannschaften des SV Meppen und ist auch aktuell als Stammspieler ein wichtiger Bestandteil der U19-Bundesliga-Mannschaft. Durch das hohe Niveau im Jugendleistungszentrum des SV Meppen konnte Simon sich auch bereits gegen die Jugendmannschaften vieler großer Bundesligavereine wie z.B. Borussia Dortmund oder RB Leipzig beweisen. Einige ehemalige Gegenspieler haben in der Zwischenzeit auch schon Einsatzminuten im Seniorenbereich in der 1. und 2. Bundesliga sammeln dürfen.

Der sportliche Leiter Joachim Korte zeigt sich begeistert über die Verpflichtung: "Mit Simon können wir einen weiteren hochkarätigen Neuzugang für unseren Kader vorstellen, um mögliche Abgänge einiger Spieler im Sommer zu kompensieren. Wir verpflichten damit einen jungen und ehrgeizigen Spieler, der sehr gut in unser Konzept passt und auf der Position des Außenverteidigers flexibel einsetzbar ist."