Simon hat beim VfL Kaufering das Handtuch geworfen

Beim 4:2-Sieg gegen den SVO Germaringen fehlte Franco Simon schon. Der Trainer des Süd-Bezirksligisten VfL Kaufering hatte im Vorfeld das Handtuch geworfen. Bis auf Weiteres hat nun der bisherige Co-Trainer Alex Wagner das Sagen.

So ganz überraschend kommt der Rücktritt von Franco Simon nicht: Zuletzt war ihm anzumerken, dass er mit der Gesamtsituation nicht glücklich war. In den letzten drei Spielen unter seiner Regie gab es für den Landesliga-Absteiger nur einen Punkt. Simon zog dennoch eine insgesamt positive Bilanz und nennt andere Gründe für seine Entscheidung. Ganz wichtig ist ihm: „Ich gehe nicht im Bösen.“

Kauferings Sportlicher Leiter Uli Stengelmair peilte zwar gleich wieder den Aufstieg an, doch davon sind die Kauferinger derzeit weit entfernt. Einiges im Verein, aber auch im Umfeld habe sich nicht so entwickelt, wie es sich Ex-Coach Simon gewünscht hätte. Wobei er Uli Stengelmair ausnimmt: „Wir hatten ein sehr gutes Gespräch und ich bin mit Uli fine“, betont Simon. Doch es habe im Umfeld viel negative Stimmung gegeben.