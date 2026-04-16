Simon Gawryluk bleibt dem ETB SW Essen erhalten

Simon Gawryluk verlängert seinen Vertrag beim ETB. – Foto: Verein

Der 19-jährige Simon Gawryluk wechselte vor der Saison aus der U19 von Rot-Weiss Essen zum ETB Schwarz-Weiß Essen und bestritt in dieser Saison bereits 19 Meisterschaftsspiele für den DFB-Pokalsieger von 1959 in der Oberliga Niederrhein.

Gawryluk möchte mit dem ETB noch in die Top fünf

Simon Gawryluk fühlt sich auf den Flügelpositionen am wohlsten und kann auf der linken und rechten Seite flexibel eingesetzt werden. Simon Gawryluk über seinen Verbleib am Uhlenkrug:

„Ich freue mich, dass ich beim ETB bleiben werde. Das erste Seniorenjahr ist immer etwas Besonderes, wobei ich mich schnell in unserer Mannschaft eingelebt hatte und mich an den Herrenfußball angepasst habe. Dadurch bin ich in dieser Saison durchaus auf meine Spielminuten gekommen. Die Begebenheiten am Uhlenkrug sind natürlich auch nicht selbstverständlich, die hat man nicht überall in der Oberliga. In der Rückrunde haben wir

jetzt einen positiven Trend. Diesen Rückenwind wollen wir mitnehmen und mindestens Platz fünf am Ende der Saison belegen. In der nächsten Spielzeit wollen wir dann komplett vorne angreifen. Dort gehört der ETB auch hin. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, eine gute Rolle in der Mannschaft spielen und dem Verein helfen.“