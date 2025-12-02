Simon Büttgenbach wird Sportlicher Leiter in der Oberliga

Gut vier Wochen sind vergangen, seit die Holzheimer SG und Simon Büttgenbach das Ende der Zusammenarbeit zum Jahresende bekanntgaben. Nun hat der 35-Jährige einen neuen Posten als Sportlicher Leiter in der Oberliga Niederrhein angetreten. Auch wenn der offizielle Start erst für den 1. Januar ausgerufen ist, ist er trotzdem schon in das Tagesgeschäft eingebunden. Fortan kümmert er sich um die Kaderplanung beim 1. FC Monheim.

Die Pause für Büttgenbach war nur kurz. Erst Anfang November verkündete die HSG das Ende der Zusammenarbeit. In der Folge schloss er ein Engagement bei einem direkten Konkurrenten der Holzheimer im Kreis Grevenbroich-Neuss aus, einen neuen Posten hat er nun im Kreis Solingen-Remscheid gefunden. Büttgenbach wurde am Montagabend beim 1. FC Monheim als neuer Sportlicher Leiter vorgestellt.

"Mit Simon Büttgenbach hat der 1. FC Monheim 1910 e.V. die Position des sportlichen Leiters neu besetzt", beginnt die Mitteilung des Vereins und fährt damit fort, dass er ab sofort seine Tätigkeit für den FCM aufnehmen würde. "Beim FCM übernimmt er, in Zusammenarbeit mit Frank Rückert, der beruflich bedingt in der kommenden Zeit kürzer treten wird, die sportliche Leitung und wird sich stark fokussiert um den Bereich der Kaderstruktur und Entwicklung der Mannschaften kümmern. Unterstützung erhalten die beiden zudem von FCM-Geschäftsführer Eren Tuncel, der vor allem im Bereich der Verbandsthemen seine Expertise einbringen wird", heißt es weiter.

Erste Schritte als Funktionär machte Büttgenbach als Scout im Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Mönchengladbach. In verantwortliche Position schlüpfte er 2018, als er zu seinem Heimatverein BV Wevelinghoven wechselte. Vor rund zweieinhalb Jahren schloss er sich den Holzheimern an, die im vergangenen Sommer den Aufstieg in die Oberliga feiern konnten. "Wir heißen Simon herzlich Willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit", erklärt der FCM abschließend.