Simon Büttgenbach und die Holzheimer SG trennen sich im Winter. – Foto: HSG

Simon Büttgenbach und Holzheimer SG beenden im Winter Zusammenarbeit Oberliga Niederrhein: Sportdirektor Simon Büttgenbach und der Aufsteiger Holzheimer SG trennen sich nach der Hinrunde. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein Holzheim FC Monheim Simon Büttgenbach

Die Holzheimer SG hat in den vergangenen Spielzeiten sehr viel gewonnen - und auch nach dem Aufstieg in die Oberliga darf der Verein mit der Erreichten bislang sicherlich zufrieden sein. Mit 17 Punkten aus zwölf Spielen ist die Ausbeute bislang identisch mit der des VfL Jüchen, der nur aufgrund der besseren Tordifferenz als Siebter einen Tabellenplatz vor den Holzheimern steht. Deswegen ist kaum zu unterstellen, dass die Entscheidung, die der Verein am Mittwochabend verkündet hat, unmittelbar mit dem sportlichen Abschneiden zusammenhängt.

Denn die Holzheimer SG und Sportdirektor Simon Büttgenbach werden ihre Zusammenarbeit zum Winter 2025 beenden. Eine Verlängerung des bestehenden Vertrags des 35-Jährigen erfolgt nicht, wie der Verein in einer Pressemitteilung veröffentlicht hat. Zweieinhalb Jahre hat Büttgenbach, der seinerzeit vom BV Wevelinghoven zu den Holzheimern gewechselt war, dann für den Oberligisten gearbeitet - und an eben diesem Aufstieg auch seine unbestreitbaren Anteile gehabt. Die Holzheimer erklären in dem Statement: „Wir bedanken uns bei Simon für seine engagierte Arbeit und die gemeinsamen Erfolge, insbesondere für seinen Anteil am Aufstieg in die Oberliga. Für seine sportliche und persönliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute.“

Büttgenbach: "Bleibe als Fan" Auch Büttgenbach selbst kommt in der Mitteilung zu Wort: „Ich danke dem gesamten Verein für das entgegengebrachte Vertrauen und die tolle Zeit in Holzheim. Die Zeit in Holzheim war intensiv. Es gab schwere, aber auch sehr viele schöne Momente. Unvergessen bleibt der historische Aufstieg in die Oberliga im vergangenen Sommer. Besonders danken möchte ich meinen Vorstandskollegen, insbesondere Michael Volz und Ingo Zimmermann. Ich danke allen Trainern, zuletzt Jesco Neumann, mit dem ich ein freundschaftliches Verhältnis habe. Auch allen Funktionären gilt mein tiefer Dank. Allen Spielern der vergangenen Jahre danke ich für das Vertrauen, den Weg mitzugehen. Ich atme jetzt mal tief durch und freue mich auf eine neue Aufgabe. Wir sehen uns, liebe HSG-Familie. Ich gehe als Funktionär und bleibe als Fan.“