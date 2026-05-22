Simon Büchte: Plötzlich Nachbar von Donald Trump

Da dürften viele nicht schlecht gestaunt haben, als die Holzheimer SG am Sonntag in ihrer Oberliga-Heimpartie gegen Ratingen 04/19 schon in der 25. Minute verletzungsbedingt wechseln musste und sich an der Seitenlinie Simon Büchte bereitmachte. Denn das bislang Letzte, was die HSG über den 22 Jahre alten Abwehrspieler hatte verlauten lassen, war, dass er sich ab Januar auf den Weg in die USA machen würde, um dort mit einem Fußballstipendium an einer Universität in Florida zu studieren.
Des Rätsels Lösung: Büchte hat sein erstes Semester erfolgreich hinter sich gebracht und verbringt die Pause in der Heimat. Und beim überraschenden 2:2 gegen den Tabellenführer machte Büchte deutlich, dass ihn die Holzheimer in den letzten Saisonspielen im Kampf um den Klassenverbleib noch gut gebrauchen können.
„Ich hatte eigentlich damit gerechnet, nur in der Schlussphase ein paar Minuten zu bekommen. Dann so früh aufs Feld zu müssen, war überraschend. Es hat aber gut geklappt, die Abläufe mit meinen Mitspielern habe ich noch drauf“, erklärt Simon Büchte, der nach den ersten Monaten seines Abenteuers in den USA eine positive Bilanz zieht. Dabei war er nach seinem Abitur im Jahr 2023 noch überaus skeptisch gewesen, obwohl es inzwischen schon etliche Amateurfußballer aus der Region gibt, die über ihren Sport ein Stipendium für ein Studium in den Vereinigten Staaten erhalten haben. Auch sein älterer Bruder Jonas und einige Freunde. „Zunächst habe ich gedacht, das sei nichts für mich. Doch im Laufe der Zeit ist mir klar geworden, dass ich jetzt die Chance dazu habe. Später hätte sich die Möglichkeit sicher nicht mehr ergeben“, betont Simon Büchte.
So nahm er parallel zu seinem Sportmanagement-Studium in Köln Kontakt zu einer Agentur auf, die sich auf die Vermittlung junger Fußballer in die USA spezialisiert hat und auch mit Hilfe von Videomaterial versucht, ihre Klienten an Universitäten im ganzen Land unterzubringen. Und nach einem Telefonat mit dem zuständigen Trainer der Palm Beach Atlantic University entschied sich Simon Büchte für einen Studienaufenthalt im legendären Sunshine State. Einerseits, weil ihm gefiel, was der Coach mit ihm vorhat, andererseits wegen des attraktiven Umfelds. Angesichts dieser Aussichten ließ er sich auch nicht davon abhalten, dass es sich zunächst um ein Teilstipendium handelt. Die Studiengebühren für die Richtung Business Administration werden übernommen, Kost und Logis gehen auf seine Kappe beziehungsweise auf die seiner Eltern.
Schon die Ankunft auf dem beeindruckenden Campus sorgte für mächtigen Eindruck. Der liegt nämlich nicht nur einen Steinwurf vom Atlantik entfernt, sondern verfügt auch über ein eigenes, bestens ausgestattetes Trainingszentrum für die unterschiedlichen Sportteams der Universität. Die treten übrigens unter dem Spitznamen „PBA Sailfish“ an, in Anspielung auf Segelfische, die für die Gewässer vor Florida typisch sind. Doch bevor Simon Büchte an Fußballspielen und Studieren denken konnte, musste er zunächst mal eine Unterkunft finden. Nach einer Nacht beim Trainer und mehreren Nächten auf Couches von deutschen Mitspielern nahm sich der 22-Jährige zusammen mit einem Teamkameraden aus Chile eine Wohnung.
Das Besondere: Die Unterkunft ist nur fünf Minuten entfernt von Mar-a-Lago, der privaten Luxusresidenz von US-Präsident Donald Trump. Plötzlich war der Kicker der Holzheimer SG also Nachbar des mächtigsten Mannes der Welt. Für Simon Büchte war das allerdings nur ein Randaspekt, für ihn stand das Ankommen in einem völlig neuen Umfeld im Fokus. „Wegen irgendwelcher Probleme mit Papieren durfte ich zunächst nur am Rande mittrainieren, dann musste ich mich auch noch an die klimatischen Bedingungen gewöhnen“, erzählt Büchte. Ganz zu schweigen vom Kennenlernen der neuen Mannschaftskameraden aus aller Herren Länder und der etwas anderen Art Fußball zu spielen. „Da geht es intensiver zur Sache als in der Oberliga, auch weil die Spieler alle sehr jung sind. Daran muss man sich bei den hohen Temperaturen erst gewöhnen. Taktik spielt dagegen nicht so eine große Rolle“, weiß der HSG-Kicker.
Vor dem Hintergrund des Eingewöhnungsprozesses war es nicht das Schlechteste, das Simon Büchte zu Beginn des Jahres mit seinem Fußballabenteuer in den USA begonnen hat. Denn da ruhte die College-Saison, nur Training und Testspiele waren angesagt. Und tatsächlich war der 22-Jährige trotz seiner Startschwierigkeiten in allen Partien dabei, auch gegen die zweite Mannschaft von Inter Miami, dem Klub von Superstar Lionel Messi. Auch im Studium lief es gut, inzwischen ist sein Schulenglisch so gut, dass er alle Prüfungen nach dem ersten Semester mit sehr guten Noten geschafft hat. „Mittlerweile fühle ich mich richtig wohl“, betont Büchte.
Richtig ernst in Sachen Fußball wird es allerdings erst, wenn er im August nach Florida zurückkehrt. Dann beginnt die College-Saison, bei der die „PBA Sailfish“ der Divison 2 angehören, wobei sich die Zugehörigkeit zu einer von den drei Divisions nach der Größe der jeweiligen Universität richtet. Zunächst geht es darum, im Bundesstaat Florida möglichst weit vorne zu landen, um sich für die nächsten Ebenen qualifizieren zu können. Am Ende der Saison wird sogar das beste D2-Team der ganzen USA ausgespielt. Doch das ist Zukunftsmusik. Jetzt geht es erst mal darum, in den zwei noch ausstehenden Spielen in Dingden und zu Hause gegen Schonnebeck den Oberliga-Klassenverbleib mit Holzheim unter Dach und Fach zu bringen.