Simon Büchte: Plötzlich Nachbar von Donald Trump Simon Büchte unterbricht aktuell sein Fußballabenteuer in den USA und läuft wieder in der Oberliga für die Holzheimer SG auf. Was er bislang in Florida erlebt hat und was ihn noch erwartet. von RP / David Beineke · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Büchte soll der HSG zum Klassenerhalt verhelfen – Foto: Hubert Wilschrey HWFotos.de

Da dürften viele nicht schlecht gestaunt haben, als die Holzheimer SG am Sonntag in ihrer Oberliga-Heimpartie gegen Ratingen 04/19 schon in der 25. Minute verletzungsbedingt wechseln musste und sich an der Seitenlinie Simon Büchte bereitmachte. Denn das bislang Letzte, was die HSG über den 22 Jahre alten Abwehrspieler hatte verlauten lassen, war, dass er sich ab Januar auf den Weg in die USA machen würde, um dort mit einem Fußballstipendium an einer Universität in Florida zu studieren.

Des Rätsels Lösung: Büchte hat sein erstes Semester erfolgreich hinter sich gebracht und verbringt die Pause in der Heimat. Und beim überraschenden 2:2 gegen den Tabellenführer machte Büchte deutlich, dass ihn die Holzheimer in den letzten Saisonspielen im Kampf um den Klassenverbleib noch gut gebrauchen können. Überraschend frühe Einwechslung „Ich hatte eigentlich damit gerechnet, nur in der Schlussphase ein paar Minuten zu bekommen. Dann so früh aufs Feld zu müssen, war überraschend. Es hat aber gut geklappt, die Abläufe mit meinen Mitspielern habe ich noch drauf“, erklärt Simon Büchte, der nach den ersten Monaten seines Abenteuers in den USA eine positive Bilanz zieht. Dabei war er nach seinem Abitur im Jahr 2023 noch überaus skeptisch gewesen, obwohl es inzwischen schon etliche Amateurfußballer aus der Region gibt, die über ihren Sport ein Stipendium für ein Studium in den Vereinigten Staaten erhalten haben. Auch sein älterer Bruder Jonas und einige Freunde. „Zunächst habe ich gedacht, das sei nichts für mich. Doch im Laufe der Zeit ist mir klar geworden, dass ich jetzt die Chance dazu habe. Später hätte sich die Möglichkeit sicher nicht mehr ergeben“, betont Simon Büchte.

Ankunft sorgte für mächtigen Eindruck So nahm er parallel zu seinem Sportmanagement-Studium in Köln Kontakt zu einer Agentur auf, die sich auf die Vermittlung junger Fußballer in die USA spezialisiert hat und auch mit Hilfe von Videomaterial versucht, ihre Klienten an Universitäten im ganzen Land unterzubringen. Und nach einem Telefonat mit dem zuständigen Trainer der Palm Beach Atlantic University entschied sich Simon Büchte für einen Studienaufenthalt im legendären Sunshine State. Einerseits, weil ihm gefiel, was der Coach mit ihm vorhat, andererseits wegen des attraktiven Umfelds. Angesichts dieser Aussichten ließ er sich auch nicht davon abhalten, dass es sich zunächst um ein Teilstipendium handelt. Die Studiengebühren für die Richtung Business Administration werden übernommen, Kost und Logis gehen auf seine Kappe beziehungsweise auf die seiner Eltern. Schon die Ankunft auf dem beeindruckenden Campus sorgte für mächtigen Eindruck. Der liegt nämlich nicht nur einen Steinwurf vom Atlantik entfernt, sondern verfügt auch über ein eigenes, bestens ausgestattetes Trainingszentrum für die unterschiedlichen Sportteams der Universität. Die treten übrigens unter dem Spitznamen „PBA Sailfish“ an, in Anspielung auf Segelfische, die für die Gewässer vor Florida typisch sind. Doch bevor Simon Büchte an Fußballspielen und Studieren denken konnte, musste er zunächst mal eine Unterkunft finden. Nach einer Nacht beim Trainer und mehreren Nächten auf Couches von deutschen Mitspielern nahm sich der 22-Jährige zusammen mit einem Teamkameraden aus Chile eine Wohnung.