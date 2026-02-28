Simon Brinkmann verstärkt den BV Garrel

Der BV Garrel gab via Instagram einen weiteren Neuzugang bekannt. Simon Brinkmann wird den Tabellen-Fünften ab sofort verstärken und will dabei helfen, den Aufstieg zu realisieren, was eine riesige Leistung wäre..

Der Außenstürmer kam aus der Jugend von Sparta Werlte und verhalf in drei Kreisliga-Saisons dazu, dass man in die Bezirksliga aufstieg. In 62 Kreisliga-Partien traf der 28-Jährige 18 Mal und bereitete 28 Tore vor.

Darauf folgten einige Jahre in der Bezirksliga, mit einer kurzen Ausnahme, in der Werlte Landesliga spielte. In der Liga, in der Brinkmann ab sofort auch wieder spielen wird, lief er damals 17 Mal auf, traf sieben Mal und bereitete elf Tore vor. In der Bezirksliga waren es insgesamt 93 Einsätze (25 Tore und 53 Assists).