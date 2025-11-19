Simnica glänzt mit Viererpack: „Ich bin ein Straßenfußballer“ Vier Tore, eine Vorlage und viel Führungsspieler-Mentalität: Müllekovens Offensivmann im Porträt. Verlinkte Inhalte Kreisliga A Sieg Müllekoven Oberpleis II Besmir Simnica

Besmir Simnica erwischte gegen Oberpleis II einen Gala-Tag: Vier Tore, eine Vorlage und jede Menge Spielfreude. Im Gespräch erklärt er, warum es derzeit so gut läuft – und warum der Gedanke an höhere Ligen noch nicht vom Tisch ist.

Besmir Simnica erwischte beim 5:2-Sieg des SV Fortuna Müllekoven gegen den TuS Oberpleis II einen Tag, an dem fast alles funktionierte. Vier Tore und eine Vorlage waren das Ergebnis einer Offensive, die genau das umsetzte, was sich die Mannschaft zuvor vorgenommen hatte. „Wir haben uns nach den eher mäßigen Ergebnissen der ersten Spieltage im Training speziell auf die Offensive fokussiert und viele taktische Punkte durchgesprochen. Die offensiven Bälle nach vorne haben an diesem Spieltag besonders gut funktioniert“, erklärt der 28-Jährige. Simnica führt aktuell die Torjägerliste der Kreisliga A an – und das überrascht ihn selbst kaum. Ein großes Erfolgsgeheimnis sieht der Offensivspieler jedoch nicht. „Ich fühle mich als Zehner sehr wohl und sicher. Wenn ich den Ball vorne bekomme, agiere ich meist instinktiv. Ich bin ein typischer Straßenfußballer und habe meistens ein gutes Gefühl für den Abschluss.“ Seine Lockerheit vor dem Tor wirkt dabei fast selbstverständlich, ist aber Ergebnis jahrelanger Erfahrung.

Zum SV Müllekoven kam Simnica vor drei Jahren – eine Entscheidung, die er bis heute keine Sekunde bereut hat. „Ich bin durch Amo als Trainer auf den Verein aufmerksam geworden. Die familiäre, harmonische Stimmung im Verein und besonders in der Mannschaft haben mich sofort überzeugt. Ich wurde mit offenen Armen empfangen, und das hat sich bis heute nicht geändert.“ Dass er früher höherklassig unterwegs war, merkt man ihm an. Ob U17-Bundesliga beim Bonner SC oder später Bezirks- und Mittelrheinliga unter anderem bei Deutz 05 – diese Zeit prägt ihn bis heute. „Die Erfahrung aus den höheren Ligen zeigt sich vor allem in meinen Anforderungen an die Mannschaft. Ich möchte immer die Leistung steigern und nicht stagnieren. Mich hat der Ehrgeiz damals sehr geprägt, und ich versuche diesen auch in der Kreisliga umzusetzen.“