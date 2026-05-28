Simmertal verspielt 2:0-Führung in der Relegation

Der VfL Simmertal muss sich nach einer schwachen zweiten Halbzeit noch mit 2:4 geschlagen geben. – Foto: Gregor Wurdel (Archiv)

Der VfL Simmertal hat im Aufstiegsspiel beim SV Buhlenberg eine zwei Tore Führung aus der Hand gegeben. Nach starkem Beginn musste sich die Mannschaft am Ende mit einem deutlichen 4:2 geschlagen geben. Spielertrainer Enes Sovtic spricht über ein verschenktes Spiel und darüber, warum trotzdem noch nichts verloren ist.

"Wir haben das Spiel 35 Minuten lang dominiert", sagt Enes Sovtic. Bereits nach der neunten Spielminute konnte Ricardo Ridder ein Tor erzielen. Marcel Müller setzte in der 33. Minute nach und erhöhte nach einem Foulelfmeter auf 0:2 für Simmertal. Danach seien durch individuelle Fehler zwei Gegentore passiert, sodass es zur Halbzeit bereits unentschieden stand. Nach einer Ecke in der 75. Minute kam es durch einen Foulelfmeter zum 3:2 für Buhlenberg. "Das hat den Gegner natürlich enorm befeuert", erzählt Sovtic. So kam es in der 83. Minute durch Jan Stefan Baron schließlich zum 4:2. "Ich muss ehrlich sagen, dass Buhlenberg verdient gewonnen hat", sagt der Spielertrainer und fügt hinzu: "Wir haben das Spiel verschenkt".

Auch die rote Karte in der 95. Minute für Simmertals Faris Dag, wegen Nachtreten, sei berechtigt gewesen. "Ich habe die Situation nicht gesehen, aber laut den Zuschauern und der Mannschaft war es wohl berechtigt", erklärt Sovtic. "Ist auch nicht so schlimm. Am Ende Lagen die Nerven blank und dann können Fehler passieren. Wichtig ist, dass wir daraus lernen" sagt er.

Am Freitag trifft sich das Team zur Videoanalyse des Spiels. "Wir werden nicht viel trainieren, die Jungs müssen sich erstmal regenerieren", erzählt der Trainer. "Wir werden uns das Spiel anschauen und besprechen, was wir besser machen können", sagt er. Für das Rückspiel am Samstag soll die Mannschaft neue Kraft und Motivation schöpfen. "Da ist noch nichts verloren", sagt Enes Sovtic. "Wir sind stark zu Hause und ich glaube, dass wir in der Lage sind das Ding zu drehen"

Um ein Entscheidungsspiel zu erzwingen würde dem VfL Simmertal schon ein 1:0-Sieg reichen.