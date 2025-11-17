Simmertal und Meisenheim II gewinnen klar, Alsenztal lässt Federn

Heißer Tanz: Waldböckelheims Torschütze Michael Klein (links) grätscht gegen SG-Torjäger Serdar Yildiz um dem Ball. – Foto: Belana Hall

Bad Kreuznach. Den ersten Spieltag der Rückrunde eröffnete der TuS Hackenheim II mit einem deutlichen 10:0-Heimsieg gegen das Schlusslicht FC Bavaria Ebernburg, während TuS Pfaffen-Schwabenheim II zu Hause eine 0:5-Niederlage gegen die SG Meisenheim-Desloch-Lauschied II hinnehmen musste. Ohne eigenen Torerfolg blieb auch der SV Medard auf eigenem Platz beim 0:2 gegen den FC Bad Sobernheim sowie die SG Gräfenbachtal gegen Primus SG Soonwald (0:3). Der VfL Simmertal setzte sich indes mit 4:0 gegen die SG Hüffelsheim II durch. Während Karadeniz Bad Kreuznach einen klaren 8:1-Erfolg über den TSV Hargesheim verbuchte, gab es zwischen dem TuS Waldböckelheim und der SG Alsenztal beim 1:1 keinen Sieger.

Meisenheims Trainer Fabian Müller zeigte sich nach der Partie durchweg zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft – und brachte zugleich Verständnis für die schwierige Personallage des Gegners mit: „Pfaffen-Schwabenheim II hatte wohl vier Spieler der AH-Mannschaft mit dabei und war von Anfang an nur darauf aus, Schadensbegrenzung zu betreiben. Demzufolge hatten wir rund 80 Prozent Ballbesitz und das Spiel hat hauptsächlich in der Hälfte des Gegners stattgefunden." Die Gäste dominierten ab der ersten Minute und gingen nach 16 Minuten verdient in Führung: Artur Marger vollendete einen Angriff nach präzisem Diagonalball aus der Viererkette zum 0:1. Nach der Pause erhöhte die SG das Tempo und setzte ihr Vorhaben, „in der zweiten Halbzeit nachzulegen“, unmittelbar in die Tat um. Ein Doppelschlag binnen einer Minute sorgte für klare Verhältnisse: Marek Peters (54.) und Louis Nicola Bindig (55.) schraubten das Ergebnis auf 0:3.

Auch im Anschluss blieb Meisenheim II am Drücker. Nach einer Standardsituation stocherte Yannick Hautz den Ball zum 0:4 über die Linie (73.). Den Schlusspunkt setzte Hannes König, der einen schnell ausgeführten Freistoß aus 22 Metern sehenswert in den Winkel zirkelte – während der Torwart noch mit dem Positionieren der Mauer beschäftigt war (82.). „Der Spielausgang war leistungsgerecht", sprach Müller von einem absolut passenden Ergebnis: Besonderes Lob fand er für die Fairness beider Mannschaften: „Es gab keine einzige gelbe Karte und im gesamten Spielverlauf maximal fünf Foulspiele." Mit dem souveränen Erfolg bleibt die SG weiter heiß im Rennen um den Platz zu den Aufstiegsspielen in die Bezirksliga Nahe. Der Spielfilm: 0:1 Marger (16.), 0:2 Peters (54.), 0:3 Bindig (55.), 0:4 Hautz (77.), 0:5 König (84.)

Der Waldböckelheimer Spielertrainer Simon Schmidt betonte nach der Partie, dass dieses Duell überhaupt nicht mit dem Hinspiel zu vergleichen sei: „Das war eine gänzlich andere Begegnung als damals, als eine Herrenmannschaft gegen eine jugendlich auftretende Mannschaft gespielt hat beim 3:0 für die Alsenztaler.“ Diesmal präsentierte sich der TuS von Beginn an konzentriert und aggressiv. „Wir haben dem Gegner gerade in Durchgang eins den Schneid abgekauft. Und das, obwohl wir extrem improvisieren mussten aufgrund von kurzfristigen Ausfällen. Wir waren sehr präsent und haben guten Fußball gespielt.“ Die verdiente Führung fiel in der 28. Minute: Nach einem scharf getretenen Freistoß aus dem Halbfeld nutzte Michael Klein einen Abpraller zum 1:0. Kurz vor der Pause kamen die Gäste jedoch zurück. Ein abgefälschter Freistoß von der Strafraumkante von SG-Spielertrainer Lars Weingärtner fand in Minute 44 den Weg ins Netz. In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend. Die defensive Stabilität stand im Vordergrund – bis der TuS in der Schlussphase doch noch einmal die große Chance zum Siegtor gehabt hätte, wäre der finale Pass beim Mitspieler angekommen. „Dennoch können wir unter dem Strich wir mit der Leistung absolut zufrieden sein“, sagte Schmidt. Der Spielfilm: 1:0 Klein (28.), 1:1 Weingärtner (44.)