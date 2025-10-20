Simmertal feiert Topspieldreier, Hargesheim den zweiten Saisonsieg

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Der VfL Simmertal setzte sich im Topspiel bei der SG Meisenheim-Desloch-Lauschied II deutlich mit 4:0 durch. In einer zunächst ausgeglichenen ersten Halbzeit hatten die Gastgeber etwas mehr vom Spiel und auch mehr Ballbesitz, ohne dabei vor dem Simmertaler Tor wirklich gefährlich zu werden. Die Gäste um den spielenden Co-Trainer Ricardo Ridder standen kompakt, hielten diszipliniert die Grundordnung und warteten geduldig auf ihre Chance. Diese erste große Tormöglichkeit hatte der VfL dann unmittelbar nach dem Seitenwechsel. Dominik Frey (47.) verwandelte einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung. Das Tor gab den Gästen Selbstvertrauen und verunsicherte die bis dahin feldüberlegenen Meisenheimer. Im weiteren Verlauf übernahm der VfL zunehmend die Kontrolle: Nach einem mustergültigen Konter legte Ridder quer auf Faris Dag (68.), der zum 2:0 einschob. Nur drei Minuten später erhöhte Enes Sovtic (71.) per Kopf nach einer präzisen Ridder-Ecke auf 3:0. Den Schlusspunkt setzte schließlich Rico Fels (78.), der eine hohe Hereingabe per Kopf in die kurze Ecke verlängerte. Simmertal überzeugte durch mannschaftliche Geschlossenheit und eiskalte Chancenverwertung. Auch ein später Elfmeter, den Sovtic an den Pfosten setzte, änderte nichts am zu deutlich ausfallenden Auswärtserfolg. „Das war eine geschlossene Teamleistung, jeder Spieler hat seinen Teil zum Sieg beigetragen“, lobte Ridder nach dem Spiel. Der VfL eroberte damit den zweiten Tabellenrang. Der Spielfilm: 0:1 Frey (47. Foulelfmeter), 0:2 Dag (68.), 0:3 Sovtic (71.), 0:4 Fels (78.) Besonderes Vorkommnis: Sovtic (VfL Simmertal) verschießt Foulelfmeter (81.).