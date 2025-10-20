Simmertal feiert Topspieldreier, Hargesheim den zweiten Saisonsieg

Bad Kreuznach. Am zwölften Spieltag der A-Klasse Bad Kreuznach fielen zahlreiche Tore – zwei Partien endeten gar zweistellig. Die SG Hüffelsheim II feierte bereits samstags beim 9:1-Kantersieg gegen den FC Bavaria Ebernburg einen wahren Offensivrausch. Noch torreicher wurde es in Pfaffen-Schwabenheim, wo die Heimelf die SG Eintracht Bad Kreuznach II mit einem deutlichen 10:2 besiegte und somit wichtige Punkte für den Klassenverbleib einstrich. Ebenfalls in Torlaune präsentierte sich Karadeniz Bad Kreuznach, das den FC Bad Sobernheim mit 10:1 vom Platz fegte und sich damit an der Tabellenspitze festklammert.
Weniger erfreulich verlief das Wochenende für die SG Nordpfalz, die sich dem TuS Waldböckelheim zu Hause mit 1:5 geschlagen geben musste. Der TSV Hargesheim zeigte eine starke Leistung und gewann sein Heimspiel gegen TuS Hackenheim II verdient mit 4:1. Der SV Medard und die SG Gräfenbachtal/Wallhausen trennten sich derweil 2:2-Unentschieden.
Das ursprünglich für dieses Wochenende angesetzte Topspiel zwischen der SG Soonwald und der SG Alsenztal wurde auf den 29. Oktober verlegt, das andere Topduell des Spieltags ging mit einem 4:0-Auswärtssieg bei der SG Meisenheim-Desloch-Lauschied II klar an den VfL Simmertal.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
Der VfL Simmertal setzte sich im Topspiel bei der SG Meisenheim-Desloch-Lauschied II deutlich mit 4:0 durch. In einer zunächst ausgeglichenen ersten Halbzeit hatten die Gastgeber etwas mehr vom Spiel und auch mehr Ballbesitz, ohne dabei vor dem Simmertaler Tor wirklich gefährlich zu werden. Die Gäste um den spielenden Co-Trainer Ricardo Ridder standen kompakt, hielten diszipliniert die Grundordnung und warteten geduldig auf ihre Chance.
Diese erste große Tormöglichkeit hatte der VfL dann unmittelbar nach dem Seitenwechsel. Dominik Frey (47.) verwandelte einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung. Das Tor gab den Gästen Selbstvertrauen und verunsicherte die bis dahin feldüberlegenen Meisenheimer. Im weiteren Verlauf übernahm der VfL zunehmend die Kontrolle: Nach einem mustergültigen Konter legte Ridder quer auf Faris Dag (68.), der zum 2:0 einschob. Nur drei Minuten später erhöhte Enes Sovtic (71.) per Kopf nach einer präzisen Ridder-Ecke auf 3:0. Den Schlusspunkt setzte schließlich Rico Fels (78.), der eine hohe Hereingabe per Kopf in die kurze Ecke verlängerte.
Simmertal überzeugte durch mannschaftliche Geschlossenheit und eiskalte Chancenverwertung. Auch ein später Elfmeter, den Sovtic an den Pfosten setzte, änderte nichts am zu deutlich ausfallenden Auswärtserfolg. „Das war eine geschlossene Teamleistung, jeder Spieler hat seinen Teil zum Sieg beigetragen“, lobte Ridder nach dem Spiel. Der VfL eroberte damit den zweiten Tabellenrang.
Der Spielfilm: 0:1 Frey (47. Foulelfmeter), 0:2 Dag (68.), 0:3 Sovtic (71.), 0:4 Fels (78.)
Besonderes Vorkommnis: Sovtic (VfL Simmertal) verschießt Foulelfmeter (81.).
Nach zehn sieglosen Spielen am Stück durfte der TSV Hargesheim endlich einmal wieder einen Dreier feiern. Nach dem Trainerwechsel vor anderthalb Wochen – der bisherige Coach Sebastian Muth wurde beurlaubt (TSV-Sportleiter Ralf Erbach: „Diese Entscheidung ist uns sehr schwergefallen, auch weil ich zu Sebastian ein sehr gutes Verhältnis habe. Doch leider trägt der Trainer die größte sportliche Verantwortung eines Teams und er hat alles versucht, war aber letztlich der Leidtragende. Wir sahen uns zu diesem Schritt gezwungen, um für einen Umschwung zu sorgen.") – zeigte das Team eine starke Reaktion und überzeugte mit Einsatz und Offensivfreude.
Dabei begann die Partie alles andere als ideal: Die Gäste gingen nach einem Flankenball früh durch Edinson Zekaj (15.) in Führung. Erst danach wachten die Hausherren auf. Niklas Paulus (25.) erzielte nach feinem Doppelpass mit Tom Edinger den sehenswerten Ausgleich und drehte die Partie kurz nach der Pause mit seinem zweiten Treffer (52.). Der TSV spielte nun wie befreit auf und kam durch Pierre Emmanuel Ayikoe (65.) und Nico Kihm (67.) zu weiteren sehenswerten Treffern.
Zweimal Aluminium und mehrere Glanzparaden von Gästetorhüter Lukas Starke, der sich bei einer Abwehraktion verletzte und um die Stundenmarke ausgewechselt werden musste, verhinderten ein noch höheres Ergebnis. „Das war ein verdienter Sieg, der uns in der schwierigen Phase guttut. Wir wollten unbedingt die Kurve kriegen – und genau das ist uns gelungen“, sagte Erbach. Besonders lobte er auch die Leistung des Schiedsrichters, der nach dem Vorfall vor drei Wochen in Braunweiler „seine starke Linie beibehielt. Meinen größten Respekt davor!“
Der Spielfilm: 0:1 Zekaj (15.), 1:1 Paulus (25.), 2:1 Paulus (52.), 3:1 Ayikoe (65.), 4:1 Kihm (67.)
Karadeniz Bad Kreuznach befindet sich in beeindruckender Form: Mit einem 10:1-Heimsieg gegen den FC Bad Sobernheim feierte das Team von Trainer Bahri Bayir den fünften Sieg aus den abgelaufenen sechs Spielen.
Von Beginn an dominierten die Gastgeber das Geschehen. Dontavious Jeremiah Toney (9.) und Mehmet Can Karaer (13.) stellten früh die Weichen auf Sieg. Kurz vor der Pause erhöhte Mitko Mihaylov (43.), ehe Benhur Bayir nach dem Seitenwechsel mit einem Doppelschlag (46./51.) die Partie endgültig entschied. Der zwischenzeitliche Ehrentreffer von El Houssaine Aoudal (58.) änderte nichts am einseitigen Verlauf. In der 60. Minute sah Bad Sobernheims Niels Biegeler zudem wegen Schiedsrichterbeleidigung die Rote Karte. In der Schlussphase legten erneut Mihaylov (71.), Karaer (76.), Bayir (78.) und Muhammed Bayir (88.) nach.
„Wir hatten einen schwierigen Saisonstart, nachdem viele Spieler aus dem Urlaub unfit zurückgekommen sind. Die Mannschaft wächst jedoch immer mehr zusammen, es sind gute Freundschaften zwischen den Spielern entstanden und das positive, familiäre Miteinander hat sich mittlerweile auch auf das Spielfeld übertragen“, erklärte der Karadeniz-Übungsleiter im Nachgang an die Partie. Mit 22 Treffern und neun Vorlagen in elf eingesetzten Spielen ist Benhur Bayir derzeit der überragende Akteur der Liga. Trotz der klaren Ergebnisse bleibt sein Trainer besonnen: „Wir erreichen langsam unsere Leistungsspitze, aber wir dürfen jetzt nicht denken, dass es von allein läuft. Das Ergebnis gegen Ebernburg vor sechs Wochen (0:0) ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir immer 100 Prozent geben müssen – egal, wer der Gegner ist.“
Der Spielfilm: 1:0 Toney (9.), 2:0 Karaer (13.), 3:0 Mihaylov (43.), 4:0 Bayir (46.), 5:0 Bayir (51.), 5:1 Aoudal (58.), 6:1 Bayir (65.), 7:1 Mihaylov (71.), 8:1 Karaer (76.), 9:1 Bayir (78.), 10:1 Bayir (88.)
Besonderes Vorkommnis: Rot für Biegeler (60./FC Bad Sobernheim)
Die weiteren Partien im Steno:
Tore: 1:0 Keimer (4.), 2:0 Pereira (27.), 3:0 Staub (36.), 4:0 Neuhäusel (44.), 4:1 Kossmann (45.+2), 5:1 Staub (49.), 6:1 Staub (70.), 7:1 Pereira (81.), 8:1 Kaul (86. Foulelfmeter), 9:1 Kaul (89.)
Tore: 1:0 Akhundzadeh (5.), 2:0 Akhundzadeh (11.), 3:0 Erbas (25.), 4:0 Akhundzadeh (29.), 5:0 Erbas (33.), 6:0 Reiser (38.), 7:0 Reiser (45.), 8:0 Mete (58.), 8:1 Rastiello (78.), 8:2 Rastiello (81.), 9:2 Hass (89.), 10:2 Schmitt (90.)
Tore: 0:1 Neff (4.), 1:1 Frick (13.), 1:2 Schmidt (15.), 1:3 Faarah (27.), 1:4 Kron (57.), 1:5 Gattung (58.)
Tore: 0:1 Buech (49.), 1:1 Weilacher (53.), 1:2 Grünewald (55.), 2:2 Münch (90.+1)