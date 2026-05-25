Simmertal bereit für Aufstiegsspiele, große Emotionen in Wallhausen

Der VfL Simmertal ist bereit für die Aufstiegsspiele zur Bezirksliga Nahe. Im Bild zieht VfL-Defensivmann Azad Dag (links) an Hackenheims Nico Schmidt vorbei. – Foto: Gregor Wurdel - Archiv

Bad Kreuznach. Ein letztes Mal rollte der Ball in der A-Klasse Bad Kreuznach in der Saison 2025/26. Der VfL Simmertal setzte vor den anstehenden Aufstiegsspielen mit einem überzeugenden 4:1-Heimsieg gegen Meister SG Soonwald ein Ausrufezeichen.

Die SG Nordpfalz entschied das direkte Duell im Tabellenkeller bei der SG Gräfenbachtal mit 3:2 für sich beim emotionalen Abschied von SGG-Trainer Heiko Meisenheimer nach vier gemeinsamen Jahren. Der TuS Waldböckelheim verabschiedete sich mit einem deutlichen 6:0-Auswärtserfolg beim FC Bavaria Ebernburg aus der Saison, die sie mit dem Kreispokal-Titel in der Vorwoche krönten.

Die SG Hüffelsheim II und der TuS Hackenheim II lieferten sich zum Saisonabschluss ein Schützenfest, das die Hausherren letztlich mit 7:3 deutlich für sich entschieden. Der SV Medard feierte gegen den bereits abgestiegenen TuS Pfaffen-Schwabenheim II einen klaren 6:0-Heimsieg.

Der FC Bad Sobernheim setzte sich gegen die SG Alsenztal mit 5:1 durch und Karadeniz Bad Kreuznach gewann bereits am Donnerstagabend knapp mit 2:1 gegen die SG Meisenheim-Desloch-Lauschied II, wobei Topstürmer Benhur Bayir seine Saisontore 50 und 51 markierte.