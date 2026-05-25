Simmertal bereit für Aufstiegsspiele, große Emotionen in Wallhausen

Bad Kreuznach. Ein letztes Mal rollte der Ball in der A-Klasse Bad Kreuznach in der Saison 2025/26. Der VfL Simmertal setzte vor den anstehenden Aufstiegsspielen mit einem überzeugenden 4:1-Heimsieg gegen Meister SG Soonwald ein Ausrufezeichen.
Die SG Nordpfalz entschied das direkte Duell im Tabellenkeller bei der SG Gräfenbachtal mit 3:2 für sich beim emotionalen Abschied von SGG-Trainer Heiko Meisenheimer nach vier gemeinsamen Jahren. Der TuS Waldböckelheim verabschiedete sich mit einem deutlichen 6:0-Auswärtserfolg beim FC Bavaria Ebernburg aus der Saison, die sie mit dem Kreispokal-Titel in der Vorwoche krönten.
Die SG Hüffelsheim II und der TuS Hackenheim II lieferten sich zum Saisonabschluss ein Schützenfest, das die Hausherren letztlich mit 7:3 deutlich für sich entschieden. Der SV Medard feierte gegen den bereits abgestiegenen TuS Pfaffen-Schwabenheim II einen klaren 6:0-Heimsieg.
Der FC Bad Sobernheim setzte sich gegen die SG Alsenztal mit 5:1 durch und Karadeniz Bad Kreuznach gewann bereits am Donnerstagabend knapp mit 2:1 gegen die SG Meisenheim-Desloch-Lauschied II, wobei Topstürmer Benhur Bayir seine Saisontore 50 und 51 markierte.
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Mit einem deutlichen 4:1-Heimsieg gegen Meister SG Soonwald hat der VfL Simmertal unmittelbar vor dem Start der Aufstiegsrunde noch einmal ein klares Ausrufezeichen gesetzt. Binnen sieben Zeigerumdrehungen zwischen Minute 13 und 20 schnürte Marcel Müller einen lupenreinen Hattrick und sorgte damit bereits früh für klare Verhältnisse.
Der Gast verkürzte zwar durch Lukas Gohres in der 33. Minute auf 1:3, wirklich spannend wurde die Begegnung allerdings nicht mehr. Stattdessen machte Enes Sovtic mit dem Treffer zum 4:1 in der 66. Minute endgültig alles klar.
Simmertals Co-Trainer Ricardo Ridder war nach dem Erfolg voll des Lobes: „Wir sind froh, dass wir in dieser Spielzeit die Trendwende einläuten konnten und nach zwei schwierigen Jahren wieder die Tendenz nach oben geht.“
Der Blick richtet sich nun jedoch bereits auf die anstehende Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Nahe. Dort wartet am Mittwoch – zunächst auswärts – der SV Buhlenberg. „Wir sind voller Vorfreude auf die anstehenden Relegationsspiele“, betonte Ridder. Gleichzeitig wolle man die Aufgabe keinesfalls unterschätzen: „Wir haben Buhlenberg zwei- bis dreimal beobachtet. Sie haben gute Jungs in ihren Reihen.“
Der direkte Wiederaufstieg sei aus Sicht der Simmertaler „kein Muss“, wäre jedoch „natürlich super“. Entsprechend selbstbewusst, aber gleichzeitig realistisch geht der VfL in die beiden Entscheidungsspiele. „Wir sehen uns gut gerüstet und haben uns einen Matchplan überlegt, mit dem wir uns eine gute Ausgangslage für das Rückspiel zu Hause in Simmertal erarbeiten wollen“, sagte Ridder.
Der Spielverlauf: 1:0 Müller (13.), 2:0 Müller (14.), 3:0 Müller (20.), 3:1 Gohres (33.), 4:1 Sovtic (66.)
Sportlich hatte sich die SGG im letzten Saisonspiel noch vorgenommen, die Gäste aus Nordpfalz tabellarisch zu überholen. Die Auswärtself erwischte jedoch den besseren Start und ging durch Levi Luy in der 22. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause gelang Markus Lehnert noch der Ausgleich zum 1:1 (40.).
Nach dem Seitenwechsel stellte Björn Gillmann zunächst erneut auf Führung für die Gäste (55.), ehe Elias Barie das 3:1 nachlegte (74.). Zwar verkürzte die Heimelf nur zwei Minuten später durch ein Eigentor von Benjamin Christmann nochmals auf 2:3, zum möglichen Ausgleich reichte es am Ende allerdings nicht mehr. „Letztlich wäre ein Remis möglich gewesen, aber sei’s drum“, sagte Meisenheimer nach der Begegnung. Viel wichtiger war für ihn ohnehin der emotionale Rahmen des Tages.
Nach vier Jahren als Trainer wurde der Übungsleiter gemeinsam mit Betreuer Josef Rödel offiziell verabschiedet. „Es war super schön“, berichtete Meisenheimer. Der Verein überraschte ihn unter anderem mit Bildern, Gutscheinen und einem von der Mannschaft unterschriebenen Trikot. „Einzelne Spieler haben mir sogar persönliche Geschenke gemacht, da sind ein paar Tränen geflossen.“
Unter Meisenheimer gelang der SG Gräfenbachtal zunächst im zweiten gemeinsamen Jahr der Aufstieg aus der B-Klasse, anschließend hielt die Mannschaft nun zweimal in Folge die Klasse in der A-Klasse Bad Kreuznach. Besonders die menschliche Seite werde ihm in Erinnerung bleiben. „Es waren schöne vier Jahre. Viele Freundschaften sind entstanden, ebenso sehr gute Beziehungen zum Vorstand, zu den Spielern und zum gesamten Umfeld. Das wird mir sehr fehlen.“
Nach den Feierlichkeiten, die sich laut Meisenheimer „bis spät in die Nacht“ zogen, blickt der Trainer dennoch bereits nach vorne: „Ich freue mich trotzdem auch schon auf die neue Truppe.“ Meisenheimer übernimmt in seinem Heimatort Planig, wo er mit der TSG in der B-Klasse an den Start gehen wird.
Der Spielverlauf: 0:1 Luy (22.), 1:1 Lehnert (40.), 1:2 Gillmann (55.), 1:3 Barie (74.), 2:3 Christmann (76. Eigentor)
Die weiteren Partien im Steno:
Tore: 1:0 Bayir (11.), 1:1 König (52.), 2:1 Bayir (77. Foulelfmeter)
Tore: 1:0 Giloy (15.), 1:1 Aff (60. Foulelfmeter), 2:1 Reidenbach (67.), 3:1 Biegeler (75.), 4:1 Schnell (77.), 5:1 Kraft (88.)
Tore: 0:1 Kossmann (6.), 1:1 Kappel (16.), 2:1 Kaul (26.), 3:1 Staub (42.), 3:2 Csiky (44.), 4:2 Staub (50.), 5:2 Stankiewicz (56.), 6:2 Stankiewicz (61.), 7:2 Staub (71.), 7:3 Gaß (77.)
Tore: 1:0 Ockert (27.), 2:0 Ockert (34.), 3:0 Sablery (48.), 4:0 Fuhrmann (55.), 5:0 Raab (66.), 6:0 Habbousch (90.)
Tore: 0:1 Kron (5.), 0:2 Fey (7.), 0:3 Babich (19.), 0:4 Babich (39.), 0:5 Neff (40.), 0:6 Gätcke (65.)