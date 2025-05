Simbach: Erfolgstrainer Bermann verkündet Abschied

Der FC-DJK Simbach muss einen schweren Verlust verkraften, denn der bisherige Chefanweiser Jan Bermann hört nach zwei erfolgreichen Jahren auf. Der ehemalige Bayernliga-Fußballer führte die Gelb-Schwarzen im vergangenen Sommer zur Meisterschaft in der Kreisliga Isar-Rott und schaffte mit seinem Team vor acht Tagen über den Umweg Relegation den Klassenerhalt in der Bezirksliga. Wer auf den Erfolgscoach folgen wird, ist noch offen. Fest steht, dass Daniel Ritzinger , der als spielender Co-Trainer an der Seite von Bermann stand, dem Verein erhalten bleibt. Ob es überhaupt einen Bermann-Nachfolger geben wird oder ob Ritzinger vielleicht sogar als alleiniger Headcoach agieren wird, ist noch nicht entschieden.

"Ich habe gemerkt, dass das innere Feuer für den Fußball nicht mehr so brennt wie früher – und dann ist es an der Zeit, Platz zu machen. Der FC-DJK Simbach war für mich ein absoluter Glücksgriff. Auch wenn die Rückrunde sportlich alles andere als einfach war, ist im gesamten Umfeld Ruhe und Vertrauen geblieben. Dafür möchte ich mich von Herzen bedanken – besonders beim Vorstand Simon Häusler und dessen Stellvertreter Christoph Ettengruber. Es war mir eine Ehre, Teil dieses Vereins zu sein. Dass wir den Klassenerhalt noch über die Relegation geschafft haben, freut mich riesig – vor allem für die Jungs und den vielen Ehrenamtlichen und Fans im Verein. Für mich war das aber das letzte Spiel an der Seitenlinie. Ich bin überzeugt, dass Daniel Ritzinger die Mannschaft hervorragend weiterführen wird. Es hat zwischen uns jederzeit sehr gut gepasst und ich weiß, dass die Jungs bei ihm in besten Händen sind. Jetzt freue ich mich auf mehr Zeit mit meiner Familie – mit meinen Mädels und auch für mich selbst. Natürlich tut es weh, die Jungs nicht mehr regelmäßig zu sehen, aber es ist der richtige Zeitpunkt", lässt Jan Bermann wissen.