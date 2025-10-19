Simbach Derby-Sieger - Brandl hadert über »lächerliche« Rote

Christian Brandl hat in seiner langen und erfolgreichen Karriere schon erfreulichere Phasen durchlebt. Mit "seinem" Walkertshofen ist der Torjäger Letzter der Bezirksliga West. Und am 15. Spieltag setzte es auch noch eine bittere Niederlage gegen die ehemaligen Kameraden in Schierling - samt aus seiner Sicht völlig ungerechtfertigtem Platzverweis...

Murat Demür (Sportdirektor, Straubing): "Unterm Strich ein gerechtes Unentschieden! Vor der Pause ein schlechtes Spiel von uns: Der Gegner war griffiger, aggressiver, besser drin. Zur Halbzeit war das 1:1 deshalb glücklich. Nach Wiederanpfiff lief es besser. Ein Sieg wäre wohl zu glücklich gewesen."

Dominik Salzberger (Trainer, Schierling): "Über die gesamte Partie hinweg ein ausgeglichenes Spiel. Die frühe Überzahl kam uns natürlich zu Gute, sodass wir uns in spielerischer Hinsicht besser durchsetzen konnten. Walkertshofen hat zu keiner Zeit aufgegeben, am Ende aber dennoch ein verdienter Heimsieg."

Christian Brandl (Spielertrainer, Walkertshofen): "Eine gute Leistung meiner Mannschaft! Wir waren 75 Minuten in Unterzahl, weil uns der Schiedsrichter eine lächerliche Rote Karte gegeben hat. Der Gegner hätte eine Rote Karte nach einer Tätlichkeit sehen müssen. Spielglück hatten wir insgesamt nicht - in der ersten Halbzeit waren wir mindestens gleichwertig. In unserer Tabellensituation kommt einfach viel zusammen. Aber wir geben weiter Gas!"