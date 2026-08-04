Simbach beweist "Willensstärke" und schlägt Walkertshofen

Im Nachholspiel des ersten Spieltags der Bezirksliga West setzte sich der FC-DJK Simbach vor heimischer Kulisse mit 2:1 gegen den FC Walkertshofen durch. Die Partie begann rasant: Bereits nach knapp 20 Minuten stand es 1:1. Den Führungstreffer für den FC-DJK Simbach erzielte Ritzinger in der 12. Minute. Nur sieben Minuten später gelang Langwieser der zwischenzeitliche Ausgleich für die Gäste. Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit boten sich beiden Mannschaften immer wieder gute Torchancen. Im zweiten Durchgang setzte sich das intensive Spiel fort. Beide Teams hatten weitere Möglichkeiten, die Begegnung für sich zu entscheiden. Den entscheidenden Treffer erzielte schließlich Mayerhofer in der 71. Minute, der dem FC-DJK Simbach mit seinem Tor den 2:1-Sieg sicherte. Insgesamt präsentierten sich die Gastgeber über die gesamte Spielzeit etwas aktiver und verdienten sich den Heimsieg. Durch die drei Punkte klettert der FC-DJK Simbach auf Rang fünf der Tabelle, während der FC Walkertshofen auf Platz zwölf verbleibt.

Tobias Biermeier (Trainer FC-DJK Simbach): „Insgesamt war es ein verdienter Sieg, weil wir vor allem in der ersten halben Stunde richtig gut im Spiel waren und viel Druck aufgebaut haben. In dieser Phase hätten wir durchaus schon höher als 1:0 führen können. Leider haben wir dann durch einen krassen individuellen Fehler den 1:1-Ausgleich kassiert, wodurch ein kleiner Bruch in unserem Spiel entstanden ist. In der zweiten Halbzeit waren wir dann wieder besser im Spiel. Am Ende war es, gerade bei diesen Temperaturen, auch ein Sieg des Willens. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, weil die Bedingungen alles andere als einfach waren.“

Christian Brandl (Spielertrainer FC Walkertshofen): „In den ersten 15 Minuten war der Gegner besser. Danach sind wir bis zur Halbzeit immer besser ins Spiel gekommen und hätten einen klaren Elfmeter bekommen müssen. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann mehrere gute Chancen. Am Ende verlieren wir das Spiel mit 1:2. Das ist natürlich ärgerlich. Noch ärgerlicher ist allerdings die Ansetzung der Partie. Der erste Spieltag ist für uns wegen unseres Pokalspiels ausgefallen und wir hatten uns mit dem Gegner bereits auf einen Nachholtermin im September geeinigt. Der Spielleiter beziehungsweise der BFV hat dann aber entschieden, das Spiel auf Anfang August zu legen, mitten in der Urlaubszeit. Unsere Spieler planen ihren Urlaub normalerweise so, dass sie an den Wochenenden für die Spiele zur Verfügung stehen. Wenn das die neue Herangehensweise im Amateurfußball ist, dann bin ich froh, dass ich mittlerweile ein gewisses Alter erreicht habe.“