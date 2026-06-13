Simar Dilbagi geht auf das Kieler Ostufer

Simar Dilbagi (am Ball, TuS Rotenhof). – Foto: Ismail Yesilyurt

Der neue Sportliche Leiter von Inter Türkspor Kiel Liridon Imeri gibt bei den Transferaktivitäten ordentlich Gas! Der Oberliga-Absteiger hat auf dem Transfermarkt erneut zugeschlagen und kann einen weiteren Qualitätsgewinn für das Mittelfeldzentrum präsentieren: Wie der Verein offiziell via Instagram bekannt gab, wechselt Simar Dilbagi an den Hans-Mohr-Platz. Er ist bereits der zehnte Neuzugang – nach Jeppe Waschko (Kilia Kiel), Youssef Bouzoumita (PSV Neumünster), Arian Jashari (SVE Comet Kiel), Badreddin Hamze (TSV Kronshagen), Oleksiy Drui (zuletzt Real Farma), Rinol Lahu (SVE Comet Kiel), Krenar Svirca (pausierte), Julius Alt (Kilia Kiel) und Niklas Krause (eigene U19) – für die kommende Saison und unterstreicht die ambitionierten Ziele des Klubs, den sofortigen Wiederaufstieg zu realisieren.

Seine fußballerischen Wurzeln und sein exzellentes taktisches sowie athletisches Fundament hat Simar Dilbagi bei den absoluten Top-Adressen des Landes genossen. Er durchlief die Nachwuchsabteilungen des Zweitligisten KSV Holstein Kiel und des Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08. In diesen Leistungszentren genoss er eine fundierte Ausbildung.

Simar Dilbagi bringt taktische Flexibilität mit hoher Laufbereitschaft, Physis und technischer Finesse mit. Die vielen Möglichkeiten, den 19-Jährigen auf vielen Postionen zu platzieren, offerieren Neutrainer Onur Cokgez viele Optionen.

Über Rotenhof und Neumünster zu Inter: Ein kompletter Zentrumsspieler

Der anschließende Übergang in den Herren-Amateurbereich verlief dank seiner Voraussetzungen und seiner schnellen Auffassungsgabe nahezu nahtlos. Dilbagi sammelte wertvolle Spielpraxis und wichtige Erfahrungen beim TuS Rotenhof und zuletzt beim Oberligisten PSV Neumünster.

„Jung und hungrig“: Große Vorfreude auf die gemeinsame Zukunft

Bei Inter Türkspor Kiel fügt sich der Neuzugang perfekt in das sportliche Gesamtkonzept ein. Er gilt in seinen Vereinen nicht nur auf dem Rasen als absolute Bereicherung, sondern wird auch abseits des Platzes innerhalb der Kabine für seine ehrgeizige, aber stets mannschaftsdienliche Art geschätzt.