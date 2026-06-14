Silvio Kleiner schließt sich dem SV Bernried an von Benno Rötzer · Heute, 15:31 Uhr · 0 Leser

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Der SV Bernried darf sich über einen Neuzugang freuen: Zur kommenden Saison schließt sich der 18-jährige Silvio Kleiner unserer Mannschaft an. Silvio wechselt von der SG Chambtal nach Bernried und bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Bezirksliga-Erfahrung mit. Doch nicht nur sportlich ist er eine Bereicherung, auch charakterlich passt er hervorragend in unsere junge, ehrgeizige Mannschaft.

Wir freuen uns sehr, mit Silvio einen weiteren talentierten Spieler für unseren Weg gewonnen zu haben. Silvio Kleiner über seinen Wechsel:

„Ich freue mich sehr, zum SV Bernried gewechselt zu sein. Ausschlaggebend waren für mich vor allem die vielen jungen Spieler in der Mannschaft und die hervorragende Teamchemie. Ich hoffe auf eine erfolgreiche Saison mit viel Spaß und gemeinsamen Erfolgen.“