Silvestercup in Bad Lobenstein

Eingerahmt in die Nachwuchsturniere des Silvestercups lädt der VfR Bad Lobenstein am Samstag, den 27.12.2025, zum Silvestercup der Herren ein. Austragungsort ist die Dreifelderhalle Bad Lobenstein, wo ab 14:30 Uhr spannender Hallenfußball geboten wird.
Insgesamt acht Mannschaften gehen beim diesjährigen Herrenturnier an den Start. Das Teilnehmerfeld sieht folgendermaßen aus:
Das Teilnehmerfeld verspricht einige spannende Derbys und interessante Vergleiche von Mannschaften mit verschiedener Ligazugehörigkeit. Im Modus „Jeder gegen Jeden“ wird es vor allem entscheidend sein, eine konstant gute Leistung abzurufen, um erfolgreich zu sein und den Turnierfavoriten aus der Verbandsliga - Saalfeld und Schleiz - ein Bein zu stellen.
Der Silvestercup bietet nicht nur sportliche Spannung, sondern auch eine ideale Gelegenheit, das Fußballjahr gemeinsam ausklingen zu lassen. Der VfR Bad Lobenstein freut sich auf zahlreiche Zuschauer, die für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgen und den Jahresabschluss in der Halle zu einem Fußballfest machen.
Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt.