Silvestercup in Bad Lobenstein

Eingerahmt in die Nachwuchsturniere des Silvestercups lädt der VfR Bad Lobenstein am Samstag, den 27.12.2025, zum Silvestercup der Herren ein. Austragungsort ist die Dreifelderhalle Bad Lobenstein, wo ab 14:30 Uhr spannender Hallenfußball geboten wird. Insgesamt acht Mannschaften gehen beim diesjährigen Herrenturnier an den Start. Das Teilnehmerfeld sieht folgendermaßen aus:

SV Grün-Weiß Tanna (Kreisliga Jena-Saale-Orla

FC Saalfeld (Verbandsliga Thüringen)

TSG Kaulsdorf (Kreisliga Mittelthüringen)

FSV Schleiz (Verbandsliga Thüringen)

TuS Schauenstein (Bezirksliga Oberfranken)

FSV Remptendorf (Kreisklasse Saale-Orla)

VfR Bad Lobenstein II (Kreisoberliga Jena-Saale-Orla)

VfR Bad Lobenstein I (Landesklasse St.1) Das Teilnehmerfeld verspricht einige spannende Derbys und interessante Vergleiche von Mannschaften mit verschiedener Ligazugehörigkeit. Im Modus „Jeder gegen Jeden“ wird es vor allem entscheidend sein, eine konstant gute Leistung abzurufen, um erfolgreich zu sein und den Turnierfavoriten aus der Verbandsliga - Saalfeld und Schleiz - ein Bein zu stellen.