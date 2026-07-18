Silvan Teudt kehrt zum Büchener SV zurück

Silvan Teudt wechselt nach fünf Jahren zurück zum Büchen-Siebeneichener SV. – Foto: Büchener SV

Der Büchener SV verbucht den nächsten Neuzugang für die kommende Saison: Innenverteidiger Silvan Teudt wechselt vom TSV Trittau zurück an seine alte Wirkungsstätte. Der 31-Jährige soll die Defensive des Bezirksligisten mit seiner Erfahrung und seinen Qualitäten verstärken und für zusätzliche Stabilität sorgen.

Mit einer Körpergröße von 1,85 Metern bringt Teudt die nötige Physis für das Abwehrzentrum mit. Zu seinen Stärken zählen insbesondere der Spielaufbau sowie seine Zweikampfstärke, wodurch er sowohl gegen den Ball als auch im geordneten Aufbau wichtige Akzente setzen kann. Zuvor sammelte der Defensivspieler bereits Erfahrungen bei der SIG Elmenhorst, dem MSV Pampow und zuletzt beim TSV Trittau.